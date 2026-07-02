JSE CyL exige a la Junta una Ley LGTBIQ+ y denuncia el repunte de agresiones 'Lgtbifobas'

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Juventudes Socialistas de Castilla y León ha denunciado el repunte de los actos de odio contra las personas LGTBIQ+ registrado en las últimas semanas en la comunidad, apenas un día después de finalizar el mes del Orgullo.

Y es que solo en los últimos días, un mural LGTBI ha sido vandalizado por la ultraderecha en Valladolid y una persona trans ha sufrido una brutal agresión en Miranda de Ebro (Burgos), hechos a los que se suman la detención de doce personas por agresiones homófobas en Palencia y la agresión sufrida por una mujer trans en La Bañeza el pasado mes de marzo y que la organización juvenil socialista considera "solo una muestra" de una tendencia que se repite mes tras mes en Castilla y León.

Para Álvaro Hernández, secretario LGTBIQ+ de la organización, la LGTBIfobia constituye "una lacra social inasumible para una democracia". Hernández subraya que la orientación sexual o la identidad de género no pueden ser motivo de miedo ni de riesgo para nadie, y que quienes cometen estas agresiones no pueden seguir amparándose en la impunidad que, a su juicio, alimentan determinados discursos de odio.

JSE CyL, a través de un comunicado recogido por Europa Press, alerta de que estos episodios se enmarcan en una "ola reaccionaria" que persigue recortar derechos y libertades conquistados durante décadas, y que llega a calificar a las personas LGTBIQ+ como enfermas. La organización recuerda que en Castilla y León el PP ha optado por gobernar junto a representantes de esta corriente, lo que, a su entender, aleja la posibilidad de contar con una ley LGTBIQ+ autonómica que proteja a este colectivo y blanquea el desprecio de sus socios de gobierno hacia las políticas de igualdad.

Ante esta situación, JSE CyL reclama que la Junta de Castilla y León deje de "mirar hacia otro lado" y reitera, como viene haciendo desde hace años, la exigencia de aprobar cuanto antes la ley LGTBIQ+ autonómica pendiente desde hace años así como la creación de un observatorio contra la LGTBIfobia que permita detectar, registrar y combatir estos episodios de odio.

Diego Vallejo, secretario general de la formación, afirma que "mientras algunos cuestionan el Orgullo, la actualidad recuerda cada vez con mayor frecuencia que se hace más necesario que nunca salir a las calles", y por ello exige protección a las instituciones y denuncia con todas sus fuerzas los actos de odio contra las personas LGTBIQ+.