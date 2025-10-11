El Juan Bravo de Segovia anima a las familias a pasar la tarde del domingo con Teatro La Sonrisa - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Teatro La Sonrisa, que cuenta con cerca de cuatro décadas de trayectoria girando por todo el mundo con espectáculos de clown, visita este domingo, 12 de octubre, el Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia para proponer a las familias segovianas una tarde de risas junto a Bossonovo, Divine y Chopito.

A partir de las 19.00 horas y por una entrada que se puede adquirir por ocho euros, tanto en Tickentradas como en taquilla, Javier Rey, Alicia Benito y Agustín López subirán al escenario para interpretar 'Smile' y dar vida a un empresario del espectáculo de los años treinta al borde de la ruina y a los dos peculiares personajes con los que pretende reflotar el negocio.

Los tres intentarán sacar adelante el espectáculo, dando pie a un sinfín de situaciones hilarantes en los ensayos previos y para ello, y pese a sus diferencias, con una buena dosis de humor, harán del amor por la música que los une su mejor arma.