Juan Gascón y Carlos Serrano concurren a la dirección de IUCyL

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Castilla y León ha puesto en marcha el proceso hacia su XIII Asamblea, que culminará el próximo 17 de octubre en Valladolid con la elección a la nueva dirección de la formación a la que concurren las listas del actual coordinador Juan Gascón y del coordinador provincial de Segovia, Carlos Serrano.

La cita tiene como objetivo definir colectivamente las prioridades de la organización para la nueva etapa, realizar un balance del trabajo desarrollado durante los últimos años y abordar el nuevo escenario político abierto en la comunidad con el Gobierno de PP y Vox.

Durante las próximas semanas, las asambleas locales y provinciales debatirán los documentos políticos registrados y analizarán la situación política y social autonómica, señala la formación a través de un comunicado.

A través de esta participación de la militancia, la formación plantea la Asamblea como un espacio para reforzar la organización, fortalecer la implantación territorial y actualizar su proyecto político.

El pasado 16 de septiembre se proclamaron las candidaturas definitivas que concurrirán al proceso y se registraron los documentos políticos que se someterán a debate y votación. La campaña interna se desarrollará entre los días 22 y 24 de septiembre.

En este proceso concurren dos candidaturas diferentes: la lista del actual coordinador, Juan Gascón, y la encabezada por el coordinador provincial de Segovia, Carlos Serrano.

Las votaciones de los casi 1.000 militantes con derecho a voto se realizarán de forma telemática entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, mientras que la votación presencial tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre en las sedes de IU.

Asimismo, el proceso incluye la elección democrática de la Coordinadora de IU Castilla y León, el máximo órgano de la organización entre Asambleas.