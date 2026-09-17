Juan Luis Arsuaga y José Luis Díez-Garde llenan de conocimiento, experiencia y reflexión el segundo día de Blacklladolid - BLACKLLADOLID

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Blacklladolid ha llevado este jueves al hemiciclo del castillo de Fuensaldaña a José Luis Díez-Garde y Juan Luis Arsuaga, quienes han llenado de conocimiento, experiencia y reflexión la segunda jornada del certamen literario.

Ambos, junto a María Ramos y Raquel Martos, se han dirigido a un hemiciclo lleno, mientras que cientos de personas han seguido sus intervenciones a través del streaming en directo tanto en la web como en las redes sociales del certamen.

José Luis Díez-Garde ha abierto la segunda jornada de Blacklladolid 2026 con una charla en la que ha hablado sobre cómo descubrió su pasión por el mundo de la moda y lo que significa para él.

Además, el autor del blog Esmoquin Room y escritor del libro 'Aquel verano en París' ha compartido una importante reflexión sobre los diseñadores y su opinión sobre la moda en la actualidad: "Normalmente, un diseñador tiene como unos 10 años buenos, los primeros, y luego ya se vuelve un poco más aburrido. Ahora la pauta del lujo la está marcando Inditex".

Tras la charla de José Luis Díez-Garde, los asistentes han podido escuchar a Juan Luis Arsuaga en una divertida e interesante ponencia, en la que el escritor y paleoantropólogo ha asegurado que, desde su punto de vista, "todo lo que hace el ser humano es reproducir la caverna porque el cerebro humano no tiene otra manera de disfrutar, tiene un apetito desmedido por historias y daría cualquier cosa por una buena historia".

Asimismo, ha explicado lo que significa la moda para él: "Es un sistema de comunicación que utilizamos totalmente deliberado, muy calculado y estudiado, que varía a lo largo del día en función de lo que quieras transmitir".

"Es un lenguaje como otro cualquiera y por eso es tan importante", ha apuntado.

En la jornada de mañana Blacklladolid continuará con las intervenciones de la diseñadora Amaya Arzuaga y de la escritora Paloma Sánchez-Garnica.