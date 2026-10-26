JUCIL denuncia la falta de vehículos y personal en el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Palencia

PALENCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha denunciado el "grave déficit" de parque móvil y de personal que padece el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Palencia, donde se han dado de baja más de ocho vehículos en lo que va de año sin que el Ministerio del Interior haya repuesto ninguna unidad.

A través de un comunicado, la organización ha advertido de que los pocos vehículos en servicio sufren averías continuas "por el sobreuso y la antigüedad", lo que obliga a traslados frecuentes al taller.

En el caso del Destacamento de Palencia, la organización señala que la patrulla diaria se sostiene con apenas dos vehículos oficiales bicolor, dos camuflados y un furgón con más de 20 años de antigüedad, a lo que se suman averías graves y restricciones en otros turismos.

Asimismo, JUCIL ha señalado que la escasez de medios materiales obliga al destacamento de la capital a ceder unidades al de Herrera de Pisuerga para suplir la falta de coches en esa zona.

Esta "precariedad" coincide con una "escasez" de personal en el subsector, donde existen al menos nueve vacantes sin cubrir entre la Plana Mayor y los destacamentos de Palencia y Herrera de Pisuerga.

Ante la llegada de las bajas temperaturas y el riesgo de nevadas en el norte de la provincia, la asociación ha alertado de que la alternativa impuesta ante la falta de turismos será el uso de motocicletas oficiales.

Desde JUCIL han remarcado que patrullar en moto con temperaturas gélidas, de noche y con riesgo de hielo o nieve resulta una "temeridad" que contraviene la normativa interna de la Agrupación de Tráfico, la cual prohíbe la circulación nocturna en motocicleta con temperaturas inferiores a los 7°C.

Por todo ello, la asociación ha exigido a la Jefatura de la Agrupación de Tráfico y al Ministerio del Interior la cobertura "urgente" de las plazas vacantes en la provincia y la "reposición inmediata" del parque móvil del Subsector de Palencia para garantizar la seguridad de los agentes y de los usuarios de las carreteras.