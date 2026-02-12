El juez deja en libertad al autor de la muerte de Sergio Delgado tras el veredicto de homicidio imprudente

El acusado junto a su abogado durante un juicio en la Audiencia de Burgos, a 2 de febrero de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). La Audiencia de Burgos acoge desde hoy el juicio con jurado popular por la muerte del joven vallisoletano Sergio Delgad - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez que ha enjuiciado la muerte violenta de Sergio Delgado ha acordado la puesta en libertad de J.L.N. después de que el veredicto del jurado dictaminara como homicidio imprudente,la muerte del joven vallisoltano.

El encausado, que ya ha cumplido dos años de prisión, salió de la cárcel de Burgos en la tarde del martes 11 de febrero a las 17.00 horas y ya ha pasado la noche en su hogar con su familia, han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

Aunque aún no se ha emitido sentencia alguna, el magistrado ha entendido que los dos años que el acusado ha pasado en la cárcel de Burgos suponen la mitad del máximo de cuatro años que podría suponer la condena.

Esta puesta en libertad se produce como consecuencia del que el jurado popular entendiese que no se podía probar que tuviera intención de matar ni que el origen vallisoletano del fallecido fuera el motivo del puñetazo. El tribunal también consideró que la ingesta de alcohol pudiera influir de manera trágica en el desenlace, según motivación derivada de las pruebas periciales forenses.

Tras la confirmación de la puesta en libertad de J.L.N, la familia de Sergio Delgado ha manifestado a Europa Press que desconoce la información y que se encuentra expectante ante la situación.

Al término del juicio y tras conocerse el veredicto, la familia calificó de "puta vergüenza" lo decidido por el tribunal popular, que consideraba con ocho votos a favor y uno en contra que J.L.N. es culpable de acabar con la vida de Sergio Delgado, aunque "no hubo intencionalidad" y acusaron al magistrado que presidió el juicio de actuar con "parcialidad" a favor del encausado.