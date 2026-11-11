Juicio el 21 de diciembre en Valladolid contra el preso fugado en un petate y sus dos cooperadores

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha fijado para el próximo día 21 de diciembre el juicio contra el 'narco' Ángel B.M. como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, tras haberse fugado del Centro Penitenciario de Valladolid oculto en un voluminoso petate y, supuestamente, con la ayuda de otros internos, Daniel B.I. y Cristian B.B.

El juicio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, está previsto para esa fecha a partir de las 11.00 horas, en una vista a la que Fiscalía acude con una petición de nueve meses de prisión tanto para el reo fugado, por el referido delito, como para los otros dos acusados en calidad de cooperadores necesarios.

La fuga se produjo el 14 de febrero de 2025, entre las 11.00 y las 11.30 horas, momento en el que el recluso, que cumplía una condena de 20 años en el módulo 1 con fecha de salida en 2043, logró evadirse al contar con la presunta connivencia de los otros dos acusados, quienes ocupaban una celda próxima en el mismo módulo y salían en libertad ese mismo día, siempre según el escrito del fiscal del caso.

El evadido se introdujo en una bolsa de rafia de grandes dimensiones, haciéndose pasar por un bulto de equipaje que fue transportado en un carro por sus compañeros hacia el exterior del centro, aprovechando la falta de control de los funcionarios.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento penitenciario registraron leves movimientos en el interior del bulto más voluminoso durante su traslado. Una vez fuera de las instalaciones, las imágenes mostraron cómo la bolsa fue levantada entre cuatro varones debido a su elevado peso e introducida en el asiento trasero de un vehículo BMW 535 D, mientras que otra bolsa con los objetos personales del recluso, entregada previamente por la mañana a los cooperadores, se colocó en el maletero del coche.

Posteriormente, la inspección de la celda reveló el hallazgo de otras dos bolsas de rafia de idénticas características, confirmándose pericialmente que las dimensiones de estos elementos son suficientes para albergar a una persona.

Por otra parte, la acusación pública ha solicitado el sobreseimiento de la causa respecto a los investigados Álex R.D. y María del Pilar I.H, al no quedar acreditada su participación personal. En el caso del primero, se ha constatado que se encontraba internado en un módulo diferente, el módulo 7, y que no mantuvo contacto con el resto de los implicados ni aparece en las grabaciones acarreando los bultos.

Respecto de la segunda, aunque figura como la titular del automóvil empleado en la recogida del preso, los informes de la Guardia Civil han puesto de manifiesto que los conductores del vehículo eran dos varones no identificados.

Finalmente, el fiscal ha propuesto como medios de prueba para el desarrollo del juicio el interrogatorio de los tres acusados y las declaraciones testificales y periciales de un inspector de servicios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de dos agentes de la Guardia Civil y de la subdirectora de seguridad del centro vallisoletano. De igual modo, ha interesado la reproducción de las grabaciones de seguridad de la puerta principal y de la bajada de celdas, junto con la consulta de diversa documentación médica, policial y registral, además de la apertura de una pieza separada de responsabilidades pecuniarias para los encausados.

DEL 'CLAN DE LOS HILARIOS'

Ángel B.M, vinculado al clan de 'Los Hilarios', permaneció en paradero desconocido durante casi ocho meses hasta su detención el 1 de octubre de 2025. El narco fue localizado por la Policía Nacional en un restaurante de una gasolinera en la provincia de Toledo.

Durante el proceso, los colaboradores negaron ante la jueza su participación en los hechos, manteniendo que abandonaron el penal de forma regular tras cumplir sus condenas por delitos contra la propiedad. Sin embargo, las grabaciones videográficas y las declaraciones policiales han sido claves para sentar a los tres procesados en el banqillo por un delito de quebrantamiento de condena.

El fugado, en una declaración por videoconferencia prestada el pasado día 19 de febrero desde Murcia, se limitó entonces a reconocer ante la jueza de Instrucción número 3 la autoría del delito que ahora se le imputa.

CONSECUENCIAS

La fuga de "película" de Ángel B.M. tuvo importantes repercusiones en la gestión penitenciaria vallisoletana. Apenas veinte días después de la evasión, el Ministerio del Interior ordenó el cese del director de la cárcel de Villanubla, Carlos Blanco, quien llevaba dos décadas en el cargo.

Instituciones Penitenciarias atribuyó en su momento lo sucedido a un "fallo multiorgánico" en los protocolos de seguridad de la prisión, ya que el interno logró burlar hasta tres controles antes de ganar la calle.