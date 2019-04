Juicio contra cinco presuntos 'narcos' detenidos en la operación 'Roava Plus'

Actualizado 20/04/2019 13:21:29 CET

VALLADOLID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid celebra juicio desde el próximo miércoles, 24 de abril, contra cinco presuntos traficantes que fueron detenidos en noviembre de 2015 en el marco de la 'Operación Roava' tras recibir vía Ecuador un paquete con medio kilo de cocaína y desmontar la Policía Nacional y la Guardia Civil un laboratorio de esta sustancia que dos de ellos habían montado en una vivienda en la localidad madrileña de Guadalajara.

El juicio ya se suspendió el pasado día 11 de febrero, no por la ausencia de uno de los detenidos, el ciudadano de origen marroquí A.M, quien un mes después se entregó ante la policía en Madrid y permanece preso a la espera de dicho proceso judicial, sino porque aquel día el defensor de uno de los encausados alegó que acababa de conocer a su cliente minutos antes de entrar en sala y que por tanto no se encontraba en condiciones de ejercer la defensa con garantías.

En el banquillo se sentarán, además del ya citado A.M, la pareja colombiana formada por Giovani F.R. y Marta S.A, así como David G.M. y el ecuatoriano Neri A.G.D, para quienes el Ministerio Fiscal solicita penas de entre uno y seis años de prisión.