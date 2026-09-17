Juicio en Valladolid la próxima semana contra dos acusados de transferirse 59.850 euros de la cuenta de una mujer

Archivo - AMP.Juicio en Valladolid desde mañana por la 'Operación Tentaciones' contra una red de explotación sexual - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid celebrará el próximo jueves, 24 de septiembre, juicio contra María Isabel V.L. y José Ángel S.G, acusados de abrir de forma fraudulenta una cuenta bancaria a nombre de él y de otra mujer, sin conocimiento y autorización de la misma, y transferirse a la recién apertura un total de 59.850 euros procedentes de la personal de la víctima.

Por estos hechos, Fiscalía considera que ambas personas son a autoras de un delito de esta y otro de falsedad documental, por los que pide para cada uno de ellos dos años y medio de cárcel por el primero, junto con una multa de 2.400 euros, así como otros nueve meses de prisión y otra multa de 1.200 euros por el segundo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Con respecto a la responsabilidad civil, la acusación pública entiende que no procede indemnización directa para la víctima al haber sido resarcida por su entidad bancaria.

Según sostiene el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2022, fecha en la que los encausados abrieron presuntamente una cuenta bancaria en 'online' en la entidad BBVA a nombre de José Ángel S.G. y de la víctima. Para llevar a cabo la apertura, utilizaron sus datos personales y fiscales, así como su documento nacional de identidad, sin contar con el consentimiento ni la autorización previa de la perjudicada.

Al día siguiente, los procesados efectuaron una transferencia por valor de 59.850 euros desde la cuenta personal de la afectada hacia la cuenta abierta fraudulentamente. Posteriormente, ambos acusados reubicaron la totalidad de ese importe en una tercera cuenta en la misma entidad, cuyo titular era únicamente José Ángel S.G, quien retiró ese mismo día 3.200 euros en efectivo desde un cajero automático y ordenó dos transferencias de 10.000 euros a favor de su compañera de banquillo, María Isabel V.L.

Tras percatarse de los movimientos no autorizados en su cuenta bancaria, la víctima interpuso una denuncia ante la Policía Nacional el 21 de septiembre de 2022. La entidad financiera asumió la devolución íntegra del perjuicio económico ocasionado, de modo que el 11 de noviembre de ese mismo año la afectada logró recuperar los 59.850 euros restados de su saldo.