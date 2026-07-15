Julieta Venegas, MClan o Íñigo Quintero proganizan los conciertos en las Ferias y Fiestas de Salamanca

El Alcalde De Salamanca, Carlos García Carbayo, Durante La Presentación De Los Conciertos De Las Ferias Y Fiestas De Septiembre. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado los conciertos que tendrán lugar durante las Ferias y Fiestas de Salamanca en septiembre, programación en la que destacan artistas como Julieta Venegas, MClan, Íñigo Quintero, LalaLove You o Spandau Ballet.

La música es uno de los "ejes principales de las Ferias", como ha apuntado Carbayo, que ha recordado, además, que en 2025 se programaron 192 conciertos a los que asistieron "cerca de 400.000 personas, cifra récord en la ciudad cuyo objetivo es seguir aumentando", ha añadido. De estos 192, 109 fueron artistas salmantinos.

Los conciertos de las Ferias y Fiestas se celebrarán del 7 al 15 de septiembre, 22 de ellos programados en la Plaza Mayor, en el parque Elio Antonio de Nebrija y en la Plaza de la Concordia, mientras que la programación musical de otoño cuenta con 26 citas ya confirmadas.

La programación de las ferias de este año dará comienzo el domingo 6 de septiembre, con la actuación de la orquesta salmantina Vulkano en la Plaza de la Concordia. El lunes 7 de septiembre, arrancarán los conciertos en la Plaza Mayor con una doble cita, las actuaciones de la cantante salmantina Nereida Sanchón y de la mexicana Julieta Venegas.

El martes 8 de septiembre, la Plaza Mayor se llenará de los sonidos nostálgicos de la mítica banda británica Spandau Ballet en la voz de quien fuera su cantante Tony Hadley, mientras que el grupo cubano de salsa y reguetón Gente de Zona actuará el miércoles 9 de septiembre.

El jueves 10 se podrá disfrutar de nuevo de una doble cita musical en la Plaza Mayor. A las ocho y media de la tarde está prevista la Fiesta Europa FM a cargo de Juan Diego Suárez, un DJ y locutor de radio musical español. Y a las diez y media saltará al escenario de la Plaza La La Love You, un grupo de pop-punk e indie rock.

El viernes 11 de septiembre, el escenario de la Plaza Mayor acogerá de nuevo dos conciertos. A las ocho y media el protagonista será Juan Anselmo, un artista salmantino, y a las diez y media será el turno para La Plazuela, un grupo granadino. El sábado 12, el grupo salmantino Orca, ganador del VI Concurso Municipal de Bandas, actuará en la Plaza Mayor de las nueve de la noche. Y a las once dará comienzo el concierto de M-Clan, banda de rock que está celebrando su gira 30 aniversario.

El domingo 13, de nuevo la cita musical será doble en la Plaza Mayor. A las ocho y media está previsto el concierto de Valeria Castro, artista de la Palma. Y le seguirá en el escenario otro joven artista, Íñigo Quintero, que alcanzó el número 1 mundial en el Top Global de Spotify con el single Si No Estás.

El lunes el escenario de la Plaza se llenará con los ritmos de Sanguijuelas del Guadiana, una banda extremeña. Y el día 15, cerrará los conciertos de Ferias Antoñito Molina, un joven cantautor nacido en Rota (Cádiz).

Además de la actuación en la Plaza Mayor de los grupos o cantantes salmantinos Nereida Sanchón, Juan Anselmo y Orca, se han programado otros cinco conciertos de grupos locales en el parque Elio Antonio de Nebrija.

Así, el martes 8 de septiembre actuarán Al límite y La Duda Ofende; el miércoles 9, lo hará VanDidos. Además, la cantante Victoria Mesonero actuará el jueves 10, y el domingo 13, la nota musical la pondrá el grupo Kritter, que está celebrando su 20 aniversario sobre los escenarios.

Asimismo, en el parque de Nebrija actuará el grupo Sonido internacional, un proyecto de mestizaje musical que fusiona ritmos tan diversos como el ska, el reggae, la cumbia, el rock y la música tradicional mexicana. Será el viernes 11 de septiembre.

Tras las ferias y fiestas de septiembre continuará la oferta musical del Ayuntamiento de Salamanca con conciertos programados de diferentes estilos. En el CAEM se han programado los conciertos de Raimundo Amador (23 de octubre), Malú (24 de octubre), Sidecars (6 de noviembre), Diana Navarro (7 de noviembre) y Rodrigo Cuevas (28 de noviembre).

En la Sala B están previstos los conciertos de Cepeda (2 de octubre), Gonzalo Hermida (9 de octubre), Rebrote (10 de octubre), Funzo (13 de noviembre) y Vera Fauna (20 de noviembre).

En el Teatro Liceo están programados los conciertos de los salmantinos José Luis Encinas (26 de septiembre) y Kike M (20 de noviembre), y en el Multiusos Sánchez Paraíso están previstos los conciertos de Loquillo (26 de septiembre), Miguel Poveda (10 de octubre), Natos y Waor (17 de octubre), DeDía (24 de octubre), Galván Real (14 de noviembre) y Antonio Orozco (21 de noviembre).

En el Palacio de Congresos actuarán Mocedades y Los Panchos (25 de octubre), Ismael Serrano (18 de diciembre), OBK (19 de diciembre) y Los Brincos (20 de diciembre), entre otros.