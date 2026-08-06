Julio "extremadamente cálido" con una anomalía de 2,7º y "muy seco" con un déficit del 72%

Mapa difundudo por la Aemet sobre el carácter de la temperatura del mes de julio en CyL - AEMET_CYL

VALLADOLID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de julio "extremadamente cálido" y alcanzó una anomalía de 2,7 grados centígrados respecto al valor medio correspondiente al séptimo mes del año, según los primeros datos aportados por la Aemet sobre el balance del pasado mes.

A esto se une que julio de 2026 fue un mes "muy seco" y terminó con un déficit de precipitación del 72 por ciento respecto al valor medio de julio.