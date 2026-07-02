Junio "extremadamente cálido" con una anomalía de 3,5º y muy seco con un déficit del 54%

Mapa difundido por la Aemet sobre el carácter de la temperatura en CyL en el mes de junio
Mapa difundido por la Aemet sobre el carácter de la temperatura en CyL en el mes de junio - @AEMET_CYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 2 julio 2026 16:12
Seguir en

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de junio "extremadamente cálido" y se saldó en concreto con una anomalía de 3,5 grados centígrados respecto al valor medio para el sexto mes del año, según el primer avance publicado por la Aemet y consultado por Europa Press.

A esto se une que junio de 2026 fue un mes "muy seco" respecto a las precipitaciones y registró un déficit del 54 por ciento respecto al valor medio.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado