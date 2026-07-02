Junio "extremadamente cálido" con una anomalía de 3,5º y muy seco con un déficit del 54%

Mapa difundido por la Aemet sobre el carácter de la temperatura en CyL en el mes de junio - @AEMET_CYL

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de junio "extremadamente cálido" y se saldó en concreto con una anomalía de 3,5 grados centígrados respecto al valor medio para el sexto mes del año, según el primer avance publicado por la Aemet y consultado por Europa Press.

A esto se une que junio de 2026 fue un mes "muy seco" respecto a las precipitaciones y registró un déficit del 54 por ciento respecto al valor medio.