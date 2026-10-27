La Junta aboga por una mayor implicación ante la situación "crítica" del sector agrario sin "buscar excusas"

Archivo - Imagen de archivo de la tractorada desarrollada en Madrid el 11 de febrero de 2026. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

HOSPITAL DE ÓRBIGO (LEÓN), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha expresado este martes la posición de la Junta de "total neutralidad" ante la tractorada que se producirá mañana en Madrid ante la situación "crítica" que vive el sector agrario y ha abogado por una mayor implicación de todas las administraciones para aportar soluciones.

En su opinión, este acto reivindicativo tiene que hacer recapacitar a todas las administraciones para ofrecer soluciones y respuestas. En el caso de la Administración autonómica, ha señalado que desde que comenzó la legislatura se han producido "gestos importantes". "Lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo", ha insistido.

En este contexto, ha resuelto que todas las administraciones pueden hacer más para aportar soluciones al sector y no "buscar excusas": "Tenemos que tratar las personas que tenemos ahora las responsabilidades públicas de estar a la altura, no echar la culpa a otro y todo lo que podamos hacer nosotros en nuestras competencias, hacerlo", ha apostillado.

"Yo y mi equipo directivo lo estamos demostrando y espero que también el Ministerio de Agricultura tome nota mañana y todo lo que esté en su mano no ponga excusas y lo ponga en marcha, porque la situación es crítica y hay cuestiones que podemos hacer y que no es decir permanentemente que el problema es Bruselas", ha añadido.

Joaquín Antonio Pino se ha pronunciado de este modo en Hospital de Órbigo (León), donde ha tenido lugar la firma de varios convenios de colaboración con Seiasa.