La Junta aborda en una jornada el cambio a un nuevo estándar de la TDT para emitir en UHD a partir del 5 de noviembre

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VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha organizado una sesión en el marco de la Mesa de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que ha reunido a administraciones públicas, empresas, asociaciones y expertos del sector para analizar la evolución de la televisión digital y los cambios previstos a partir del 5 de noviembre con la primera fase de transición al nuevo estándar DVB-T2, que permitirá emitir en Ultra Alta Definición (UHD en sus siglas en inglés).

La sesión se ha celebrado en el marco del grupo de trabajo de Infraestructura y Conectividad y se ha dedicado de forma monográfica a la televisión digital, ante la proximidad de la primera fase de transición al nuevo estándar DVB-T2.

Esta primera fase tendrá uno de sus principales hitos el 5 de noviembre, cuando el múltiple RGE2 comenzará a emitir mediante el nuevo estándar DVB-T2 y en ultra alta definición (UHD). La reorganización prevista posibilitará que los ciudadanos puedan resintonizar su televisión para ver los canales en este nuevo formato de mayor calidad.

El cambio, además de avanzar hacia una televisión con mayor calidad permitirá hacer un "uso más eficiente del espectro radioeléctrico", según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta primera fase se incorporarán emisiones en UHD de cadenas de RTVE (la 1 y la 2), Atresmedia (Antena 3) y Mediaset (Telecinco) a través del múltiple RGE2, mientras que se mantendrá la oferta en Alta Definición (HD) durante este periodo inicial de transición.

La adaptación afecta tanto a la red de difusión como a los equipos de recepción.

Los centros emisores que difundan el múltiple RGE2 deberán estar preparados para transmitir con el estándar DVB-T2, mientras que los ciudadanos que quieran acceder a las nuevas emisiones en UHD deberán disponer de equipos compatibles.

En todo caso, durante esta primera fase continuarán las emisiones en HD, por lo que el cambio no implica una sustitución generalizada de los televisores actuales.

Durante la jornada, la Junta ha puesto especialmente de relieve el avance realizado durante los últimos años para garantizar que la televisión digital llegue también a las áreas rurales y a aquellos territorios cuya dispersión poblacional y complejidad orográfica dificultan su cobertura mediante las redes de los radiodifusores.

Castilla y León cuenta con una extensa red complementaria de 648 centros de extensión participados por la Administración autonómica, que permite llevar las emisiones de televisión a más de 600.000 ciudadanos.

Esta actuación resulta especialmente relevante en Castilla y León por sus características territoriales. La red de extensión permite elevar la cobertura de los múltiples públicos nacionales hasta el 99,28 por ciento de la población y la de la televisión autonómica hasta el 96,63 por ciento, complementando la cobertura proporcionada directamente por los radiodifusores.

La Junta pretende dar continuidad a este servicio público de extensión de la TDT, que viene prestando desde la transición de la televisión analógica a la digital para garantizar el acceso a la televisión en las zonas que quedan fuera de las obligaciones mínimas de cobertura de los radiodifusores.

LA JUNTA OFRECE COLABORACIÓN PARA AFRONTAR EL CAMBIO TECNOLÓGICO

La evolución hacia DVB-T2 supone, además, un importante reto para la red de extensión de cobertura. La adaptación de los equipos mantenidos por la Junta al nuevo estándar se ha estimado en más de 30 millones de euros, una inversión adicional necesaria para acompasar esta infraestructura a la evolución tecnológica establecida por la planificación estatal.

Por este motivo, la Junta ha mostrado al Gobierno de España su colaboración económica para afrontar esta transición, siguiendo el modelo de cooperación que ya se utilizó en anteriores procesos de transformación de la televisión digital.

La Administración autonómica ha solicitado financiación específica al Ministerio para contribuir a esta adaptación tecnológica.

La Junta considera especialmente importante abordar esta financiación teniendo en cuenta el esfuerzo sostenido que Castilla y León viene realizando para extender la televisión digital en el territorio. Actualmente, el mantenimiento de los 648 centros supone alrededor de 5,7 millones de euros anuales.

COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

La ponencia ha permitido analizar la evolución de la TDT desde diferentes perspectivas, incorporando la experiencia de la Junta de Castilla y León, varias de las diputaciones provinciales y representantes de empresas y asociaciones especializadas del sector.

Entre las cuestiones abordadas se encuentran el proceso histórico de extensión de la TDT en Castilla y León; las actuaciones desarrolladas por las administraciones provinciales; las implicaciones del nuevo Plan Técnico Nacional y de la transición a DVB-T2; su impacto sobre los ciudadanos y las instalaciones de recepción; y la evolución tecnológica de las distintas alternativas para la distribución de los servicios de televisión.

La colaboración de las administraciones locales y provinciales ha formado parte igualmente del proceso de extensión de cobertura.

La Junta ha destacado que la evolución tecnológica de la televisión debe realizarse garantizando la continuidad del servicio en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales y de menor densidad de población, de modo que la llegada de nuevos estándares y de una mayor calidad de imagen no genere nuevas diferencias territoriales en el acceso a los servicios audiovisuales.