La Junta abrirá el 7 de enero el plazo para que los docentes puedan solicitar acceso a carrera profesional

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha convocado esta mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el procedimiento ordinario de acceso a la carrera profesional horizontal, categoría profesional I, correspondiente al año 2025, que se podrá solicitar del 7 de enero al 9 de febrero.

Una convocatoria que está abierta al personal docente, funcionario o laboral, que preste servicios en los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria, en los servicios de apoyo a los mismos o en los centros administrativos no docentes dependientes de la Consejería de Educación. Están excluidos aquellos a los que ya se les reconoció la categoría profesional I en los anteriores procesos, detalla a través de un comunicado.

Los interesados en participar deberán presentar la solicitud de acceso desde el 7 de enero de 2026 hasta 9 de febrero, ambos incluidos, obligatoriamente de forma electrónica, conforme al formulario que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León y en el Portal de Educación . La solicitud se remitirá a la Dirección Provincial de Educación en la que el docente tenga su destino.

Del mismo modo, los docentes que no quieran acceder a la carrera profesional continuarán percibiendo el complemento de formación permanente, más conocido como sexenio, añade la información.