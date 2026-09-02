La Junta achaca la subida interanual al incremento de las personas que se incorporan al mercado laboral

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, analiza los datos del paro de agosto - JCYL

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha achacado la subida interanual del paro --144 desempleados más en agosto de 2026 respecto al mismo mes de 2025-- al incremento de las personas que se incorporan al mercado laboral.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Blanco ha incidido en que se trata de un "ligero aumento" interanual del desempleo que se ha concentrado en las nuevas incorporaciones a la búsqueda de empleo y ha aclarado que no se ha debido a una subida generalizada del desempleo sectorial. Así, ha precisado que si se excluye el colectivo sin empleo anterior hay 900 personas desempleadas menos que en agosto de 2005.

Respecto al aumento del paro en términos mensuales --2.010 desempleados más que en julio--, el gerente del Ecyl ha apuntado a varios factores, entre ellos la incertidumbre por el contexto económico derivado de las situaciones y las tensiones bélicas y el proceso extraordinario de regularización que, según sus palabras, ha tenido un "efecto estadístico perverso" en los datos del paro del mes de agosto.

"Una parte del aumento del paro que se ha producido se debe en Castilla y León a la población extranjera que puede reflejar una mayor incorporación de trabajadores al mercado laboral formal y con ello los mecanismos ordinarios de búsqueda de empleo", ha explicado en concreto.

Dicho esto, el gerente del Ecyl ha destacado que Castilla y León se mantiene por debajo de los 100.000 parados --98.323 en agosto-- lo que supone "el segundo mejor mes de agosto de toda la serie histórica con tan sólo 144 personas por encima del mínimo registrado un año antes".

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social ha explicado que el descenso del 0,30 por ciento respecto al mes anterior es propio de la estacionalidad del mes de agosto y ha precisado que ha sido menos intenso que el nacional (-0,72 por ciento) a lo que ha añadido que la comparación interanual es "claramente positiva", con un incremento de los cotizantes del 1,89 por ciento, inferior no obstante al dato de España (3,13 por ciento).