Junta acondiciona locales para dar servicios básicos en pueblos que fomenten el comercio y la fijación de población

La directora general de Vivienda, María Pardo (i); la alcaldesa de Abades, Magdalena Rodríguez, y la delegada territorial, Raquel Alonso, durante la visita al local de la pescadería. - JUNTA CYL

ABADES (SEGOVIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Junta ha destinado once millones al acondicionamiento de espacios en distintos pueblos, para que puedan acoger negocios que revitalicen el comercio rural, y fijen población en eso entornos.

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio, y Urbanismo, María Pardo, ha visitado la localidad segoviana de Abades, donde se ha llevado a cabo la reforma de tres locales municipales para actividades básicas: carnicería, pescadería, panadería y fisioterapia, logopedia y nutrición.

Al cubrir estos servicios en el mismo núcleo urbano se evita la necesidad de los vecinos de desplazarse a Segovia y se aseguran varios puestos de empleo en el ámbito rural. Los locales se gestionan en régimen de alquiler y la subvención concedida para su adaptación y reforma ha sido de 100.000 euros, detalla la Junta a través de un comunicado.

Los locales se han equipado con criterios de accesibilidad, eficiencia energética y seguridad, creando espacios comerciales modernos y funcionales para la actividad económica a la que se destinan.

El proyecto se enmarca en el Programa de Subvenciones para la Dinamización Demográfica, y está financiado a través del Fondo de Cohesión Territorial, por el cual la Junta ha destinado 11.102.491 euros a 203 proyectos demográficos en municipios rurales de Castilla y León.

Durante la visita, María Pardo ha destacado la importancia de "garantizar servicios básicos en el medio rural, que además generan empleo y crean condiciones que favorecen el arraigo poblacional".