La Junta adjudica la reparación de varias pistas forestales de la provincia de Soria por un presupuesto de 197.000 euros

La Junta de Castilla y León ha adjudicado, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la reparación y acondicionamiento de varias pistas forestales en montes de Utilidad Pública (U.P.) de la provincia de Soria por un presupuesto de 197.000 euros.

Se trata de las Secciones Territoriales de Gestión Forestal 1ª y 2ª, obras necesarias para mantener en condiciones adecuadas la red de infraestructuras forestales, así como en la prevención y lucha contra incendios forestales.

La adjudicación, por un plazo de ejecución de seis meses, se ha realizado a la empresa Obras César Sanz, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

Esta actuación está financiada por la Unión Europea en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia-Next-Generation-EU.

APROVECHAMIENTOS

Los montes catalogados de U.P. afectados cuentan con diversos aprovechamientos forestales (madera, pastos, caza, recreativo, micológico, entre otras), para los que se considera imprescindible mantener en buen estado de conservación la infraestructura viaria. La conservación es necesaria tanto para un correcto desarrollo de las actividades como para la gestión y defensa del monte frente a posibles incendios forestales.

Estos caminos presentan baches y regueros como consecuencia del uso continuado y de las fuertes tormentas de los últimos años, siendo preciso corregirlos lo antes posible y así evitar que los desperfectos aumenten y que las reparaciones futuras sean más costosas.

PLAN DE TRABAJO

El objeto de esta adjudicación tiene como finalidad el repaso y mantenimiento de varias pistas forestales para optimizar la funcionalidad de estas y alargar su vida útil.

También mejorar y modernizar la efectividad de los sistemas de evacuación del agua, ya que la carencia, escasez o la deficiencia de los drenajes, repercute de forma inmediata en su deterioro.

La mejora de las pistas hace que sean una importante herramienta, casi imprescindible, para la ejecución, prevención y gestión de las masas forestales.

Además, la solución adoptada supone una mejor integración ambiental de las infraestructuras ya existentes al mejorar el firme y los sistemas de drenaje con materiales, elementos y metodología actuales, lo que hace que las pistas forestales se integren perfectamente en la naturaleza.

MONTES DE ACTUACIÓN

Las obras se van a ejecutar afectan a accesos o pistas ubicados en trece montes. De la Sección Territorial I, en los montes de Utilidad Pública 'Pinar de Abajo' (número 89), propiedad y término municipal del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe y 'Pinar' (nº 91), propiedad y término municipal del Ayuntamiento de Santa María de las Hoyas.

También en la 'Dehesa del Valle' (nº 118), propiedad y término municipal del Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar; y 'Pinar Grande' (nº 172), propiedad del Ayuntamiento de Soria y Mancomunidad de los 150 Pueblos y término municipal Soria.

De la Sección Territorial II, en los montes 'Pinar de Almazán' y 'Pinar de Fuentelcarro' (nº 51 y 52), ambos en el término municipal de Almazán y propiedad de su Ayuntamiento; 'Pinar de Andaluz' (nº 54), propiedad y término municipal de Berlanga de Duero.

Asimismo, en la 'Pinada' (nº 66), propiedad y término municipal del Ayuntamiento de Tajueco y 'Cabrejano' (nº 127), propiedad de la Entidad Local Menor de Lubia. También en el término municipal de Cubo de la Solana; 'Robledal de Navalcaballo' (nº 149), propiedad de la Entidad Local Menos de Navalcaballo y término municipal de Los Rábanos. Por último, en la Dehesa y Robledal de Lumias, propiedad y término municipal del Ayuntamiento de Berlanga de Duero y 'Montecillo (nº 299), propiedad y término municipal del Ayuntamiento de El Burgo de Osma y Cañada Real Soriana Occidental, en este monte, pero propiedad de la Junta de Castilla y León.