La Junta alerta de un episodio de polvo africano hasta el jueves en CyL

Archivo - Presencia de polvo sahariano en suspensión en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución ante la predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África que comenzará a afectar desde la tarde de hoy, martes 26 de mayo, hasta, al menos, el jueves, a todo el territorio de Castilla y León. Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.

Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras). La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 Mg/m3 como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

Aunque la normativa de Calidad del Aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para intentar minimizar la afección de estas partículas, realiza distintas recomendaciones para la población en general y también, de forma particular, para aquellas personas que puedan presentar niveles de riesgo.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las páginas web que se indican más adelante. Además, se recomienda evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y, en general, cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas, con objeto de minimizar los efectos de este episodio.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se hará un seguimiento de este episodio y los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real en:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio: http://servicios.jcyl.es/esco/index.action Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: https://sig.miteco.gob.es/calidad-aire/ Agencia Europea del Medio Ambiente: https://airindex.eea.europa.eu/AQI/index.html APP 'ICA Índice de calidad del aire', disponible en APP Store.