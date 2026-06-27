La Junta anuncia una línea de fomento del autoempleo dotada con diez millones

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha avanzado que en los próximos días se convocará una línea de fomento del autoempleo dotada con diez millones, una cuantía "sin precedentes" destinada a apoyar la creación de actividad económica en Castilla y León.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Microempresas y las Pymes, el consejero ha reconocido el "papel esencial" que desempeñan las empresas y los autónomos.

En este sentido,ha destacado que Castilla y León cuenta con más de un millón de personas ocupadas gracias al esfuerzo de miles de empresas que desarrollan su actividad en tda la Comunidad" y ha mostrado su apoyo a los emprendedores que "en muchos casos son los "verdaderos impulsores de nuevas empresas".

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), está impulsa un modelo de políticas activas de empleo que sitúa a la empresa en el centro e intensifica las actuaciones de identificación de necesidades, acompañamiento y mejora de la intermediación laboral.

Este refuerzo, ha sostenido el consejero, responde a la dimensión mayoritaria de las empresas que exige el apoyo público para facilitar procesos como la captación de trabajadores, la formación adaptada o la cobertura de vacantes, contribuyendo así a un funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo.

Todas estas actuaciones se enmarcan en la consolidación de un ecosistema favorable a la empresa y al emprendimiento, que ya está plenamente implantado en la Comunidad y que la Junta continúa reforzando para mejorar su eficacia.