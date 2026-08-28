La Junta anuncia que las obras del conservatorio y el centro cívico de Zamora acabarán este año

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, junto al alcalde de Zamora, Francisco Guarido, durante la visita a la obra. - JCYL

ZAMORA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha anunciado este viernes que las obras del conservatorio y del centro cívico de Zamora acabarán este año, lo que permitirá la rehabilitación y ampliación de un inmueble representativo de la arquitectura llamada "brutalista" de las décadas de los sesenta y setenta, "uno de los pocos ejemplos de este estilo existentes en la ciudad".

La vicepresidenta segunda del Gobierno autonómico, Isabel Blanco, ha sido la encargada de confirmarlo durante su visita a los trabajos precisamente del centro cívico, que se está construyendo en lo que eran los antiguos laboratorios de la Junta en la ciudad.

La actuación se desarrolla en el marco del convenio suscrito el 30 de diciembre de 2021 entre la Junta y el Ayuntamiento de Zamora en base al cual la financiación se distribuye entre ambas administraciones con una aportación del 65 por ciento por parte del Ejecutivo autonómico y del 35 por ciento por parte del Consistorio. La inversión total prevista asciende a 6.951.023,34 euros.

El edificio contará con una superficie construida de 3.182,77 metros cuadrados y una superficie útil de 2.828 metros cuadrados, distribuidos en tres volúmenes claramente diferenciados tanto desde el punto de vista formal como funcional.

Los nuevos espacios se desarrollan mediante sistemas prefabricados, ligeros e industrializados que afectan a la estructura, cerramientos, particiones, acabados e instalaciones. Esta solución permite, según la Junta, optimizar los procesos constructivos, mejorar las condiciones de seguridad durante la ejecución y reducir los plazos de obra.

El diseño incorpora amplias superficies acristaladas que conectan visualmente la biblioteca y los espacios interiores con la avenida Cardenal Cisneros, el parque León Felipe y el entorno urbano. Asimismo, las fachadas protegidas mediante paneles perforados favorecen la entrada de luz natural y contribuyen al confort interior.

El proyecto incorpora, además, la ubicación en el Centro Cívico de las oficinas administrativas del Espacio CyL Digital de la Junta de Castilla y León, una decisión adoptada de forma coordinada entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento de Zamora.