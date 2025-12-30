La Junta aporta 400.000 euros para el centro de formación de la Fundación Laboral de la Construcción en León

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la inversión de 400.000 euros para la creación en León de un centro de formación de la Fundación Laboral de la Construcción.

El proyecto, según han señalado fuentes de la Junta de Castilla y León en un comunicado, nace con el propósito de que jóvenes, personas ocupadas y desempleadas puedan adquirir y mejorar las competencias profesionales en ámbitos como la edificación, la obra pública, las energías renovables y áreas afines, "facilitándoles, así, el desarrollo de una carrera profesional sólida dentro de un sector estratégico como el de la construcción, con una amplia necesidad de mano de obra cualificada y altas tasas de inserción".

La inversión, financiada a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se ejecutará en las anualidades 2026 y 2027, y permitirá financiar los costes de construcción y puesta en marcha de la infraestructura, en la que se impartirá tanto formación profesional para el empleo como otras acciones formativas vinculadas al sector.

El futuro centro, proyectado bajo criterios de "alta eficiencia energética y bajo coste de mantenimiento", contará con una superficie total de 1.500 metros cuadrados, distribuidos en 600 metros cuadrados de zonas climatizadas (aulas, salas de administración y vestuarios) y 900 metros destinados a talleres y almacenes,

El desarrollo de la iniciativa por parte de la Fundación Laboral de la Construcción, como entidad sin ánimo de lucro y de naturaleza paritaria, "garantiza que la formación impartida esté alineada con las necesidades reales de las empresas y ajustada a la importante evolución tecnológica que está experimentado el sector, dando así respuesta a la necesidad de trabajadores cualificados dentro del sector y a la demanda de empleo estable por parte de trabajadores y desempleados".