La Junta asegura que publicará las listas de espera "en breves fechas" y su gestión se ha retrasado por la huelga

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos (centro izquierda), en el Colegio de Médicos de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, ha asegurado que la Junta publicará las listas de espera del tercer trimestre "en breves fechas" y su retraso se debe a las complicaciones que han conllevado las movilizaciones y paros en la sanidad pública por la negociación del Estatuto Marco, con diferentes jornadas de huelga a lo largo del año.

"Estamos próximos a publicar las listas de espera, no tenemos nada que ocultar y lo vamos a presentar en breves fechas (...) no les quepa duda", ha reiterado y ha explicado que las movilizaciones han provocado que se retrase unas semanas su publicación.

En este contexto, ha señalado que se viven momentos difíciles a raíz de la gestión del nuevo Estatuto Marco por parte del Ministerio de Sanidad, que ha creado una tensión "importante" dentro del sistema médico con diferentes movilizaciones que han "deteriorado gravemente" la asistencia sanitaria en todo el país.

Precisamente la pasada semana la procuradora del Grupo Parlamentario Socialista Virginia Jiménez Campano se preguntaba qué "oculta" el Gobierno autonómico tras el retraso en la publicación del balance de las listas de espera del tercer trimestre en Castilla y León durante su intervención en el Pleno de las Cortes.

Alejandro Vázquez se ha pronunciado de este modo en el Colegio de Médicos de León, donde ha participado en la Jornada de Consejeros de Sanidad organizada por el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León.