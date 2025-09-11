La Junta asegura que tiene "capacidad suficiente" para sacar adelante su programa y para actuar "con las manos libres"

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco se siente "con la capacidad suficiente" para sacar adelante su programa y "con la capacidad suficiente para actuar con las manos libres", sin renunciar a sus principios y a sus valores, ha añadido.

"Nuestra situación es muy distinta a la que en este momento sufre Pedro Sánchez", ha aseverado el portavoz de la Junta que ha asegurado que el Ejecutivo de Castilla y León también tiene la capacidad suficiente "para no pagar precios políticos contrarios al interés general para seguir en el Gobierno", en una crítica al central.

Fernández Carriedo ha añadido que la Junta de Castilla y León también tiene "la capacidad suficiente" para llevar a cabo iniciativas y para gestionarlas y ha defendido que la actual mayoría --el PP gobierna en solitario tras la salida de Vox-- permite sacar adelante su programa de Gobierno.

Por otro lado, ha ironizado sobre la "nueva relación de amor" que ve entre PSOE y VOX por sus coincidencias en algunas votaciones parlamentarias y ha hecho un llamamiento expreso a dejar fuera la batalla política para centrarse en resolver los problemas. "Es una reflexión que podríamos hacer, en qué medida la unidad política es más necesaria que nunca en este momento en España y también en Castilla y León", ha concluido.