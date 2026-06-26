La Junta aumenta su oferta de verano con más de 5.800 plazas en campamentos y actividades juveniles

Visita al campamento 'Aventura para todos'. - JCYL

PALENCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta oferta este verano más 5.800 plazas en actividades juveniles en toda la Comunidad, 235 plazas más que el pasado año y que van a permitir que jóvenes de diferentes realidades "compartan experiencias con total normalidad, aprendan a convivir y desarrollen valores como el respeto, la solidaridad, el compañerismo y la responsabilidad".

Así lo ha asegurado, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, de la Junta, Carlos Pollán, en Palencia, donde ha presentado el programa.

En este sentido, ha insistido en la importancia de estas iniciativas que permiten a los menores disfrutar de sus vacaciones, haciendo actividades de ocio y en la naturaleza, y también facilita la conciliación familiar el periodo estival y también la integración de los menores con algún tipo de discapacidad. Además, ha recordado que el programa Red Activa servirá para crear 600 empleos este verano en sus diferentes actividades.

Pollán ha visitado el campamento 'Aventura para Todos', que se desarrolla en el Complejo Juvenil Castilla de Palencia,organizado por la Fundación Eusebio Sacristán. Este campamento reúne durante cinco días a 38 jóvenes de entre 10 y 13 años que comparten actividades deportivas, de aventura y convivencia en un entorno que favorece la integración, el desarrollo personal y la adquisición de valores.

El campamento, que se desarrolla entre el 25 y el 30 de junio, combina actividades de multiaventura, deportes y convivencia con excursiones y talleres orientados a fomentar el trabajo en equipo y la gestión de las emociones. Entre las propuestas figuran escalada, rapel, tirolinas, espeleología, tiro con arco, piragüismo, barranquismo, psicobloc o una excursión a la playa de Santander.

Esta actividad se enmarca en la campaña del Instituto de la Juventud para el verano de 2026, que oferta 5.865 plazas, 235 más que el pasado año, distribuidas entre campamentos de la Red Activa, campamentos temáticos y campos de voluntariado juvenil.

El programa Red Activa ofrece 4.058 plazas en 97 campamentos; los campamentos temáticos suman 1.543 plazas y los campos de voluntariado juvenil otras 264.