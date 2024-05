La Junta autoriza al Ayuntamiento un segundo punto de medición del agua del Pisuerga tras rechazar su primera propuesta

VALLADOLID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha autorizado al Ayuntamiento de Valladolid un segundo punto de medición, "un poco más al norte, en medio del arenal y al borde de la orilla", después de una primera propuesta que "no cumplía condiciones".

"El Ayuntamiento, en el uso de sus atribuciones, comentó su deseo de cambiar el punto donde se extraía la muestra para las aguas. Realmente la ley le faculta hacerlo, igual que lo hubiera facultado a otros equipos municipales", ha explicado para subrayar que no le constaba que el antiguo equipo de Gobierno lo solicitara.

En este sentido, si bien ha detallado que no se estimó "oportuna" la primera propuesta que hizo el Consistorio "porque no cumplía las dos condiciones" establecidas por el Decreto, que es que sea una zona de bañistas y que no haya circunstancias en el río que puedan alterar de modo eventual o de modo transitorio la calidad de las aguas, el Ayuntamiento propuso otra zona "que sí las cumplía".

"Esa es la realidad de los hechos. Ni ellos se han inmiscuido en nuestras competencias, ni nosotros nos hemos metido en las competencias de ellos. Evidentemente, lo que queremos es que los ciudadanos de Valladolid que decidan hacer uso de la playa de las Moreras lo puedan hacer en las mejores condiciones", ha zanjado.