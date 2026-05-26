La Junta ayudó esta legislatura a crear o mantener más de 13.000 empleos en la provincia de Valladolid

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha impulsa en esta legislatura un total de5.276 operaciones empresariales en la provincia de Valladolid con la creación o el mantenimiento de 13.718 empleos, tal y como ha descatado este martes el director general del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), Augusto Cobos Pérez, durante el balance realizado en la Cámara de Comercio.

Augusto Cobos ha destacado la implantación de procedimientos simplificados con el objetivo de facilitar las solicitudes y la verificación de las subvenciones a la innovación a través del procedimiento de 'costes simplificados'. Castilla y León es la primera comunidad española que ha implantado este modelo que cuenta además con el aval de la Comisión Europea.

La Junta quiere asegurar que las empresas del ámbito rural conozcan y accedan a estas herramientas que, en la mayoría de las líneas de ayuda, ofrecen bonificaciones automáticas de 10 puntos a firmas ubicadas en localidades con menos de 10.000 habitantes o que no superen los 3.000 habitantes si están ubicadas a menos de 30 kilómetros de una capital de provincia.

Con estas herramientas, la Junta busca consolidar la inversión, la innovación y la expansión internacional de las empresas. Para ello, se han puesto en marcha, además, instrumentos específicos como el Programa Territorial de Fomento para Medina del Campo y su entorno, así como para Tierra de Campos, asegurando que los beneficios de la política económica lleguen a todo el territorio.

AYUDAS DIRECTAS

La Consejería de Economía y Hacienda, a través ICECYL, ha canalizado un total de 60.950.221 euros en subvenciones a 1.131 operaciones empresariales en la provincia de Valladolid en esta última legislatura, lo que ha permitido inducir una inversión total de 187.071.635 euros en el mismo periodo.

En este periodo, se han concedido 19 Planes Estratégicos de I+D de alto impacto, con una subvención total de 14,4 millones de euros. Entre ellos, sobresalen proyectos de vanguardia tecnológica de empresas como Horse Powertrain Spain para el desarrollo de tecnologías digitales, inteligencia artificial y descarbonización industrial; Renault España centrado en nuevas soluciones para vehículos híbridos de gama alta; y Michelin España Portugal para el desarrollo de neumáticos agrícolas ecológicos y de grandes dimensiones.

En el ámbito de la financiación, desde el 1 de enero de 2022, la Plataforma financiera aprobó 2.510 operaciones en la provincia de Valladolid, con un importe concedido de 469.096.581 euros, lo que ha generado una inversión inducida de 565.000.054 euros y ha permitido la creación o mantenimiento de 7.386 empleos.

Los programas desarrollados a través de Sodical e Iberaval han sido fundamentales, apoyando 1.616 proyectos con un importe de 309,3 millones de euros que ha permitido una inversión inducida de 376,78 millones y la creación o el mantenimiento de 6.332 puestos de trabajo. Entre los proyectos financiados destacan el Plan de Crecimiento Innovador de Aciturri con 10 millones de euros, Alma Carraovejas con 5 millones, e Ilunion Batteries con 2 millones a través de FCR Recursos Endógenos.

INFRAESTRUCTURAS Y ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA

La Junta de Castilla y León también ha realizado un esfuerzo en la mejora del suelo industrial en Valladolid, con ventas de superficie empresarial que superan los 137.500 metros cuadrados en polígonos como los de Olmedo, Boecillo y Medina del Campo. Además, se han otorgado subvenciones para la mejora de infraestructuras industriales en los ayuntamientos de Peñafiel, Mojados, Alaejos y Fresno el Viejo.

En cuanto a sectores estratégicos, destaca la apuesta por la ciberseguridad y la movilidad avanzada: Proyecto RETECH Ciberseguridad con la creación de un Centro de excelencia de ciberseguridad aplicada a la movilidad conectada en Valladolid, con un presupuesto de 3,5 millones de euros y el Proyecto MACS junto a la Fundación CIDAUT destinado a la investigación en tecnologías de movilidad autónoma y segura, con una subvención de 2 millones de euros.

Finalmente, se ha impulsado el talento local a través de convenios con la Universidad de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes para la gestión de prácticas académicas en los ámbitos de I+D+i e internacionalización.