La Junta bonificará con un 60% el peaje de la AP-71 (León-Astorga) a conductores recurrentes empadronados en CyL

El Presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la Asociación de Alzheimer Bierzo (AFA), en León. - EUROPA PRESS

PONFERRADA (LEÓN), 6 (EUROPA PRESS)

El Presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado este viernes que la Administración autonómica bonificará con un 60 por ciento el peaje de la AP-71 (León-Astorga) a los conductores recurrentes empadronados en Castilla y León.

En este sentido, ha destacado que dicha bonificación beneficiará "notablemente" a Ponferrada y El Bierzo en su conexión con la capital leonesa y supondrá un "ahorro importante" tanto para las familias como para los trabajadores que utilizan la AP-71 con frecuencia.

Del mismo modo, esta medida será "una gran ayuda" para los autónomos que necesitan utilizar esta autopista para moverse entre el este y el oeste de la provincia de León. "Va a ser una forma de ahorrar costes, va a ser una forma de ganar competitividad para los autónomos", ha incidido.

Además, ha recordado que la Junta lleva a cabo una la valoración sobre la aplicación de ayudas en el peaje de la AP-66 (León-Asturias), actualmente bonificada por el Estado. Dichas medidas, ha apuntado, estaban contempladas en los presupuestos de la Comunidad para 2026 que "bloquearon" el PSOE y Vox.

Mañueco se ha pronunciado de este modo durante su visita a la Asociación de Alzheimer Bierzo (AFA), en León, un acto en el que ha estado acompañado por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones y otros representantes del PP en la provincia leonesa.