Junta "busca" entre empresas de Buscyl y en CCAA autobuses para "mitigar" la situación del transporte público en Burgos

Varios autobuses quemados en las cocheras municipales tras la extinción de un incendio. - Tomás Alonso - Europa Press

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha comprometido el apoyo de la Junta al Ayuntamiento de Burgos tras el incendio esta madrugada de más de la mitad de los autobuses que conforman el servicio de transporte público de la capital y busca "unidades" entre las empresas adheridas al servicio Buscyl e incluso en "otras autonomías" para "mitigar" los efectos provocados por esta situación.

En declaraciones recogidas por Europa Press después de la gala de los Premios Castilla y León, el dirigente autonómico ha lamentado los hechos para asegurar que están "en contacto" con el Consistorio burgalés para "ayudar" y "acompañar" en sus demandas y mitigar "las lamentables consecuencias de este suceso".

"Ahora mismo, la prioridad es ayudar al Ayuntamiento de Burgos en el restablecimiento del servicio de manera que tenga el menor impacto posible para los ciudadanos que hacen uso habitualmente de él", ha indicado para apuntar que se está trabajando con la red de empresas "Buscyl" para localizar "unidades de transporte".

"No puede olvidarse que el número de autobuses afectados es un número muy importante, más del 50 por ciento de la flota. Estamos mediando con contactos que tenemos, incluso con otras comunidades autónomas, para poder ayudar porque el tipo de autobús que se usa en el transporte urbano es muy específico y distinto al que utilizamos el Buscyl", ha abundado.

Sanz Merino ha admitido la "gravedad" de la situación, pero, además de trasladar su "solidaridad" al Ayuntamiento ha confiado en "encontrar una solución" para que las "inevitables interferencias" en el servicio que se dan hoy y "probablemente algún día más", sean "lo más breves" para normalizarlo "en el menor tiempo posible".