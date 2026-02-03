Junta y Caixabank renuevan "compromiso" para impulsar el carácter dual del sistema de la FP

Rocío Lucas y Gerardo Cuartero, durante la firma del convenio. - CAIXABANK

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, y el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, han ratificado hoy un nuevo convenio de colaboración, mediante el que se renueva la actividad iniciada con el suscrito en el año 2021 entre ambas instituciones, orientado "al impulso del carácter dual del sistema de Formación Profesional".

En concreto, la Fundación CaixaBank Dualiza colaborará en la formación y actualización de profesorado y alumnado para incrementar sus competencias frente al mercado laboral, especialmente, en ámbitos como habilidades transversales (soft skills), emprendimiento, innovación, y disciplinas que acerquen el sistema de FP a la realidad del mercado laboral, señala la entidad financiera a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Asimismo, también promocionará las redes colaborativas que faciliten la participación de autónomos, microempresas y Pymes en la creación de puestos de aprendizaje.

Por su parte, la Consejería de Educación certificará la formación del profesorado y promoverá el desarrollo de planes de formación, impulsando su implantación y consolidación en los centros de Formación Profesional de la Comunidad.

Desde la firma del convenio en 2021, ambas instituciones han desarrollado en Castilla y León un conjunto de actuaciones orientadas a extender la FP Dual, reforzar la colaboración con el tejido productivo y acompañar a los centros educativos en su implantación, con participación directa de la Consejería de Educación y de la Dirección General de Formación Profesional en diferentes iniciativas y formatos.

Entre las actuaciones desarrolladas destacan las jornadas de difusión de la Formación Profesional Dual, dirigidas a centros educativos y a agentes del territorio, que se han desplegado en distintas provincias de Castilla y León en colaboración con organizaciones empresariales, señala la información.

El trabajo conjunto también se ha materializado en foros y encuentros de alcance autonómico, como el II Foro de FP de Castilla y León, organizado por la Consejería de Educación, para consolidar un marco estable de diálogo y reflexión en torno a la FP.

Asimismo, el convenio ha activado espacios de coordinación sectorial, como la Mesa de trabajo de FP Dual del sector agroalimentario, en la que han participado diferentes áreas de la Junta -incluida la Dirección General de FP- con el objetivo de alinear las necesidades de las empresas con las oportunidades formativas, favoreciendo un enfoque práctico y estrechamente vinculado a los sectores estratégicos del territorio.

Junto al impulso de la modalidad dual, se han desarrollado acciones de orientación y fomento de vocaciones, dirigidas tanto a alumnado como a familias, en actividades de acercamiento a la Formación Profesional.

Estas iniciativas han contribuido a mejorar el conocimiento de la oferta formativa y de las salidas profesionales asociadas, abunda la información.