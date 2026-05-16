La Junta celebra este lunes una jornada para facilitar la participación de empresas de CyL en los fondos europeos

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León celebra este lunes, 18 de mayo, una jornada online para facilitar el acceso de empresas, centros de conocimiento y administraciones a las subvenciones que se convocarán próximamente en el marco del proyecto europeo SYSTEMEU, en el que participa la Administración autonómica a través de la Dirección General de Industria.

La jornada se celebrará entre las 10.00 y las 13.00 horas, será gratuita y abierta a todos los interesados, previa inscripción a través del siguiente enlace https://lnkd.in/ee9dsC-n

Esta iniciativa estará destinada a empresas, emprendimientos, centros tecnológicos, universidades y entidades públicas interesadas en participar en proyectos europeos de innovación.

En concreto, se les informará de la próxima convocatoria de ayudas 'Financial Support to Third Parties' (FTSP), con el objetivo de "facilitar la preparación de propuestas competitivas y la creación de consorcios interregionales para poder participar en la convocatoria", según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Estas ayudas están integradas en el desarrollo del proyecto SYSTEMEU, impulsado por el programa Horizonte Europa, que busca reforzar los ecosistemas de innovación europeos mediante la cooperación entre regiones y el impulso de soluciones tecnológicas en sectores estratégicos como la salud, la energía y la movilidad.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

La convocatoria de subvenciones, que se abrirá después del verano, contará con un presupuesto aproximado de 7,5 millones de euros para financiar hasta seis proyectos innovadores, y cada uno de ellos podrá recibir entre 750.000 euros y 2,2 millones de euros de financiación, con un máximo de 600.000 euros por entidad participante y con intensidades de ayuda de hasta el 100 por ciento, en función del tipo de beneficiario.

Para acceder a las ayudas será necesaria la participación en consorcios interregionales formados por entidades de al menos dos de las regiones europeas participantes, incluida Castilla y León, y se podrán integrar empresas, centros de investigación, universidades y administraciones públicas.

En función del tipo de proyecto, será necesaria la participación de entre dos y cinco entidades, para reforzar así la colaboración transregional, y los proyectos deberán centrarse en el desarrollo y validación de tecnologías innovadoras en fases avanzadas, con aplicación en entornos reales y potencial de mercado, de manera que contribuyan a la transferencia efectiva de innovación al tejido productivo.

La sesión informativa permitirá a los participantes "conocer en detalle los requisitos de la convocatoria, resolver dudas y conectar con potenciales socios europeos, para contribuir a la preparación de consorcios sólidos de cara a la futura convocatoria".