SORIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castila y León, a través de la Oficina Territorial de Trabajo de Soria, celebra este jueves, 19 de noviembre, en el salón de actos de la Delegación Territorial de Soria, una jornada técnica sobre exposición a sílice cristalina respirable (SCR).

La inhalación de este contaminante puede provocar enfermedades profesionales graves e irreversibles, como la silicosis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón, según han informado desde la Delegación de la Junta en Soria en un comunicado recogido por Europa Press.

La celebración de esta jornada responde a una realidad que exige máxima atención en el área de la prevención, pues la exposición a sílice cristalina respirable constituye uno de los riesgos higiénicos más relevantes en numerosos sectores productivos.

Se trata de un agente que está presente en actividades tan diversas en la provincia como la construcción, la obra pública, la fabricación de hormigón y prefabricados, la extracción y transformación de piedra natural o en canteras y graveras.

También en la industria cerámica, la fabricación y mecanizado de encimeras de piedra artificial, así como en determinadas operaciones industriales de corte, perforación, trituración, pulido o mecanizado de materiales que contienen sílice y otras como la fabricación de vidrio, las fundiciones o la minería.

La jornada está dirigida a empresas, trabajadores y profesionales de la prevención, así como a representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, servicios de prevención o mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

También a técnicos de prevención, delegados de prevención, profesionales sanitarios, responsables de recursos humanos, mandos intermedios y, en general, a todas las personas comprometidas con la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Por ello, esta jornada se dirige especialmente a todas aquellas empresas y trabajadores que desarrollan su actividad en estos sectores, así como a las entidades y profesionales que tienen responsabilidades en la gestión preventiva de estos riesgos.

CAMBIOS NORMATIVOS

La consideración de los trabajos con exposición a sílice cristalina respirable como actividades sujetas a la normativa sobre agentes cancerígenos ha supuesto un avance importante en la protección de la salud laboral.

Este cambio normativo ha reforzado las obligaciones preventivas de las empresas, que tienen que impulsar la adopción de medidas más rigurosas para identificar, evaluar y controlar los niveles de exposición.

Sin embargo, la prevención eficaz no depende únicamente del cumplimiento normativo, tal y como ha recordado la Delegación Territorial, para señalar que abordar esto requiere conocimiento, formación, sensibilización y compromiso.

Asimismo, que administraciones, empresas, servicios de prevención y trabajadores compartan información, experiencias y buenas prácticas que permitan trasladar la prevención a la realidad diaria de los centros de trabajo.

Precisamente con ese objetivo se ha organizado esta jornada que pretende ofrecer un espacio de encuentro y reflexión donde actualizar conocimientos, analizar los principales retos que plantea este riesgo emergente, conocer experiencias prácticas y difundir herramientas que contribuyan a mejorar la gestión preventiva en las empresas.

PROGRAMA

El acto se iniciará con unas palabras de bienvenida por parte del delegado territorial, Alfredo de Pablo, a las 09.45 horas.

La jornada continuará con la técnica de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto Nacional de Silicosis (INS), María Carballo, quien hablará sobre la 'Evolución en la prevención de la silicosis: abordando el riesgo por exposición a sílice cristalina respirable (SCR)'.

Posteriormente, a las 10.45 horas, David Piedrafita Erdociain, coordinador del Área de Higiene Industrial de SGS TECNOS, S. A., disertará sobre 'Actuaciones de los servicios de Prevención para prevenir la exposición a CSR'.

A las 12.00 horas, Óscar Bayona Plaza, de la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO y miembro del Grupo de trabajo de SCR de la CNSST, hablará sobre 'Ferroviarios, construcción y otros trabajadores con exposición a SCR', y la jornada finalizará, a las 12.45 horas, con una mesa redonda.