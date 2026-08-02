La Junta centra su estrategia frente a las adicciones en las apuestas, la pornografía y el uso compulsivo de pantallas

Archivo - Una página web de juego 'online', a 16 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desregulación, Familia y Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, a través del Comisionado para las Adicciones, centra su atención en la problemática de las apuestas y el juego online, el consumo de pornografía y el uso compulsivo de las pantallas, al ser parámetros y conductas de riesgo a las que los jóvenes de la Comunidad están expuestos "en su día a día".

En un comunicado recogido por Europa Press, la Junta ha señalado que el objetivo del Comisionado para las Adicciones es continuar con el desarrollo de una estrategia integral orientada a "la prevención, la asistencia y la inclusión de las personas afectadas por conductas adictivas", tanto relacionadas con el consumo de sustancias como con las adicciones sin sustancia, al tener estas últimas "una percepción general de menor gravedad".

En este sentido, ha recordado que la última Encuesta sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (Estudes), evidencia el aumento entre los jóvenes de Castilla y León del juego de dinero tanto presencial como online, aunque "no de manera significativa".

Es por ello que desde la Consejería se incidirá en esta materia con el objetivo de "prevenir y proteger a la juventud y su entorno, ha aseverado el Ejecutivo autonómico, para incidir en que el trabajo del Comisionado pone el foco en la coordinación de las políticas públicas en materia de adicciones, con actuaciones dirigidas especialmente a la población más vulnerable, y una atención prioritaria a la infancia, la adolescencia y las familias.

La institución autonómica también ha indicado que, en el aspecto positivo, los datos recabados tras realizar 1.892 encuestas en 48 centros y 94 aulas de Castilla y León, entre estudiantes de 14 a 18 años, confirman una "disminución significativa" del uso compulsivo de internet, con una reducción del 18,1 por ciento en 2023 al 15,1 por ciento en 2025.

La directora general y responsable del Comisionado, Belén Pulgar, ha mencionado que la prevención es la "mejor herramienta", por lo que desde el organismo se trabaja para anticiparse a los riesgos, apoyar a las familias y garantizar una respuesta "cercana, profesional y eficaz".