Junta y CEOE respaldan a nueve promesas del diseño de CyL en la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid. - JCYL

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León y CEOE Castilla y León han arropado este miércoles en Madrid el estreno de nueve jóvenes creadores de la Comunidad en la Mercedes-Benz Fashion Week, la principal cita del calendario de la moda española.

Formados en escuelas y centros de diseño de la Comunidad, estos diseñadores presentan hasta el día 19 de septiembre sus colecciones de la mano de 'Uniendo Moda Castilla y León', el proyecto impulsado por ambas instituciones para acompañar al sector textil y de la moda en su proyección profesional.

La directora general de Comercio y Consumo, Elena León, y la secretaria general adjunta de CEOE Castilla y León, Natalia Martín, han visitado el espacio del proyecto en la Universidad Nebrija, donde han conocido las propuestas seleccionadas y han mantenido un encuentro con los diseñadores en su debut, según un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la visita, Elena León ha puesto en valor la participación de los jóvenes diseñadores de la Comunidad, entre los que ha destacado a Nao Sawada, José Luis Carreras, Karen Herrera, Marta González y Andrea Suárez, quienes representan una nueva generación de creadores que tiene "talento, formación y mucho que aportar al futuro de la moda de la Comunidad".

"Para la Junta de Castilla y León es una prioridad acompañar a estos jóvenes talentos y facilitar que puedan dar visibilidad a su trabajo, entrar en contacto con profesionales del sector y abrirse camino en un mercado cada vez más competitivo y global", ha subrayado.

En este sentido, ha aseverado que una "pasarela como ésta no es solamente un escaparate", si no también "una puerta de entrada al mercado, una oportunidad para establecer contactos, encontrar nuevos clientes y colaboradores y descubrir nuevas áreas de negocio". "Queremos que nuestros jóvenes diseñadores puedan aprovechar esas oportunidades y que el talento que se forma en Castilla y León pueda desarrollar aquí todo su potencial", ha añadido.

La directora general ha subrayado, además, que "la moda y la artesanía comparten algo esencial", el "valor de lo hecho con conocimiento, creatividad y oficio". "Castilla y León tiene una enorme riqueza en oficios tradicionales y un tejido artesano que estamos apoyando porque creemos que puede formar parte de una moda contemporánea, innovadora y diferenciada", ha agregado.

En este sentido, ha recordado el incremento del apoyo de la Junta al sector artesano, que ha pasado de 32.000 euros destinados a 16 ayudas en 2018 a más de 531.000 euros para 125 empresas en 2025, y ha señalado que "esta evolución demuestra que hay una artesanía viva, empresarial y capaz de generar nuevas oportunidades cuando encuentra espacios de conexión con otros sectores, como el diseño y la moda".

"Queremos que Castilla y León sea reconocida no solo por el talento de sus diseñadores, sino también por su capacidad para convertir ese talento en empresa, en empleo, en nuevos mercados y en oportunidades de futuro", ha incidido.

El respaldo al proyecto ha tenido también una dimensión sectorial con la presencia de la directora ejecutiva de la Asociación Creadores de Moda de España, Pepa Bueno, que ha visitado el espacio de 'Uniendo Moda' en el marco del acuerdo de colaboración suscrito recientemente entre ambas entidades.

Esta alianza busca fortalecer la competitividad del sector textil y de la moda de Castilla y León y reforzar su conexión con los principales circuitos profesionales del país, según ha señalado la Junta.

PROMESAS DEL DISEÑO

La programación de 'Promesas del Diseño' comenzará esta tarde en el espacio de 'Uniendo Moda' con las propuestas de José Luis Carrera (Mácula), Nao Sawada (Palolo) y Karen Herrera (Bravhé). El calendario continuará el jueves 17 con Marta González (Margoï Studio) y Azucena Galván (Azugaro Atelier). El viernes 18 será el turno de Delsis Lizeth Camacho (Lindelch) y Andrea Suárez (De Brito). El sábado 19 cerrarán la agenda Patricia Meléndez (NaoS) y María Castrillo (María Megido).

Todos ellos proceden de centros de referencia como la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, la Escuela de Profesionales Alcazarén FP Aspasia Valladolid y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos.

Sus colecciones recorren distintas líneas creativas, desde el upcycling y la moda sostenible hasta la moda nupcial, la sastrería urbana, la experimentación textil, las prendas transformables y la construcción de identidad a través de la ropa.

El espacio de 'Uniendo Moda' incorpora también una programación de talleres y experiencias pensadas para acercar al visitante al oficio que hay detrás de la moda. La agenda incluye 'Un hilo lo cuenta', con demostraciones de telar de Ídem de Lienzo, el taller de artesanía textil contemporánea creado por la palentina Luisa Guardo; 'Un rato entre hilos', con tejido en directo de CrisCris Textil, la firma de la leonesa Cristina Fernández, y '¡Pruébate tu tocado!', una propuesta experiencial de Tocados Zeleste, la firma salmantina de alta artesanía creada por Celeste Herrera.

La programación se completa con la presencia de Ana Zaragozá, firma zamorana especializada en complementos de lujo para mujer, donde arte y moda se fusionan a través de piezas únicas pintadas a mano en seda.

La agenda institucional continuará esta tarde con la asistencia de Elena León y Natalia Martín al desfile de Baro Lucas, la firma creada y dirigida por el diseñador tordesillano Álvaro Lucas Santos, que presentará su nueva colección 'EXTASE SPRING 2027' dentro de la programación oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Por otra parte, 'Uniendo moda' mantiene su showroom profesional en Madrid hasta octubre y avanza hacia la próxima su pasarela, que reunirá al sector en Burgos los días 7 y 8 de octubre.