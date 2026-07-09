Junta cifra en 12 millones la gratuidad de la primera matrícula que tendrán que adelantar los estudiantes

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castila y León, Carlos Fernández Carriedo, ha cifrado en cerca de 12 millones de euros el coste de la gratuidad de la primera matrícula para el primer curso de grado universitario en la Comunidad, una medida que llegará a unos 15.500 alumnos que tendrán que adelantar el dinero al formalizar la matrícula universitaria para recibir después una subvención por el importe.

Carlos Fernández Carriedo ha explicado que para el cálculo de los 12 millones de euros han tenido en cuenta el coste medio de las tasas universitarias, más alto en algunas titulaciones más experimentales y más bajo en el resto.

El portavoz de la Junta ha asegurado también que la dotación presupuestaria va a asegurar que todas las personas que cumplan los requisitos reciban la ayuda y ha aclarado que la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha optado por la fórmula de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y no por la de ayudas directas para simplificar el trámite, ya que la segunda hubiese necesitado de una modificación de las tasas.

"No es dependiendo del momento de la presentación, de quien sea más rápido en presentarlo o de quien tenga la mejor nota. Es para todas las personas, independientemente de su nivel de renta, que estén empadronadas en Castilla y León en el momento de solicitar la ayuda y que se matriculen por primera vez en una carrera universitaria para el primer curso de la carrera universitaria", ha explicado el portavoz.

De este modo, los alumnos se tendrán que matricular en la universidad, que establece el mecanismo de la matrícula, tras lo que la Junta de Castilla y León ha articulado las subvenciones por el importe de esta matrícula "y compensar el coste que se ha pagado con anterioridad", al igual que ocurre con otras ayudas del Gobierno autonómico en las que hay que justificar previamente la realización del hecho subvencionado, ha subrayado.

Fernández Carriedo ha insistido en que si la Junta hubiese optado por un régimen de modificación de la normativa de tasas no habría llegado a tiempo para este año ya que habría exigido un trámite legal de modificación para establecer las nuevas tasas.

Por último, ha defendido que la gratuidad de la primera matrícula ayudará a atraer personas de fuera de Castilla y León que tendrán que empadronarse previamente en la Comunidad antes de solicitar la subvención.