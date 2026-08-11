La Junta cifra en 1.300 hectáreas la superficie calcinada en Veguellina (León)

Incendio forestal en Veguellina (León) a finales de julio de 2026. - Carlos Castro - Europa Press

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha informado de los datos de perimetración del incendio que se declaró en Veguellina (León) el pasado 29 de julio, con un total de 1.300 hectáreas afectadas, de las cuales 300 eran de superficie arbolada y 1.000, de matorral y monte bajo.

Se trata, según los datos disponibles en la web de la Junta Inforcyl, del séptimo gran incendio forestal --más de 500 hectáreas forestales afectadas-- confirmado de la actual campaña, a la espera de datos oficiales de otros fuegos que han afectado a la comunidad en las últimas semanas.

Las llamas se iniciaron a las 17.30 horas del 29 de julio y ese mismo día la situación se declaró como IGR-2, ya que se evacuó una primera localidad, Prado de la Somoza, a la que se unieron posteriormente Moreda, San Martín de Moreda, Valle de Finolledo y San Pedro de Olleros.

La situación comenzó a mejorar en los días siguientes, cuando el índice de gravedad descendió a cero y así el 31 de julio comenzaron a poder regresar a sus domicilios las en torno a 300 personas desalojadas. El incendio sufrió una reproducción en la jornada del 3 de agosto, lo que motivó la elevación del IGR de nuevo a 1, pero en pocas horas se pudo contener la situación.

Ya el sábado 8 de agosto la Junta de Castilla y León informó de que el incendio se encontraba controlado, y en la tarde del domingo quedó extinguido.

Las cifras de perimetración aportadas por la Junta de Castilla y León en el parte de incendios de las 19.00 horas de este lunes señala que en la zona de Veguellina se han calcinado 300 hectáreas de superficie arbolada y 1.000 de matorral.