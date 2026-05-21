La Junta cifra en 56 millones y 281.093 actos sanitarios el coste de la huelga de médicos ante un Gobierno "insensible"

Archivo - Entrada de urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Ambulancia, hospital, urgencias, Sacyl. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha cifrado en 56,097 millones de euros el impacto económico que la huelga de médicos ha provocado sobre la administración autonómica desde su inicio el 13 de junio del año 2025 y ha lamentado este situación ante un Ejecutivo central al que ha tachado de "absolutamente insensible".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo, tras criticas que la ministra de Sanidad, Mónica García, "no ejerza sus funciones" de interlocución con los trabajadores sanitarios, ha remarcado que, tras once meses de huelga con paros concentrados de una semana al mes, "es muy difícil que en tres semanas se puedan hacer lo de las tres semanas que tocan, más la otra semana donde ha habido huelga".

Según ha expuesto el consejero, la vía fundamental para solventar el conflicto es el diálogo, si bien ha denunciado que "hay una parte que no se quiere sentar a dialogar, que es el Ministerio de Sanidad, que no está teniendo reuniones con los representantes de los trabajadores, que no quiere intentar acercar posturas".

De este modo, el portavoz de la Junta ha manifestado que los perjuicios centrales de esta falta de interlocución los sufren los pacientes, quienes van a las consultas "sin saber si les va a ser posible la atención o no", dado que los profesionales no tienen la obligación legal de anticipar su participación en la huelga hasta el mismo día del paro.

Asimismo, ha afirmado que las comunidades autónomas sufren las consecuencias en el aumento de las listas de espera de una regulación estatutaria de la que no son responsables, mientras se quejan "a la administración más sensible, a aquella que es más cercana, a aquella que le escucha más".

Fernández Carriedo ha detallado que el impacto asistencial acumulado se traduce en 281.093 actos sanitarios que no se han podido realizar. De esa cantidad, un total de 158.590 corresponden a consultas externas de atención primaria, 82.963 a consultas externas de atención especializada, 12.664 a pruebas diagnósticas y 5.149 a cirugías, a los que se añaden análisis de laboratorio --12.482--, radioterapias, mamografías, TAC, resonancias magnéticas, radiologías y pruebas de anatomía patológica o PET.

Finalmente, el consejero ha reclamado que la ministra "encuentre un momento entre sus quehaceres" para escuchar a los médicos y alcanzar un punto de acuerdo, tras reconocer que los profesionales sanitarios "en muchos aspectos tienen razón".