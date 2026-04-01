La Junta colabora con el Circuito Mundial de Rugby 7 con 500.000 euros en los próximos tres años

Archivo - Partido entre España y Fiyi en una de las Series Mundiales de Rugby Sevens. - ZACH FRANZEN - Archivo

VALLADOLID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el contrato de patrocinio institucional con la Real Federación Española de Rugby para la celebración en Castilla y León de las finales del Circuito Mundial de Rugby 7, una competición deportiva de carácter internacional que situará a la Comunidad en el circuito de grandes eventos deportivos, y que se estima que atraiga a 50.000 asistentes.

Este acuerdo, ya comprometido por el presidente de la Junta de Castilla y León el pasado mes de enero, contempla una inversión distribuida en tres anualidades de 500.000 euros correspondientes a los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

El contrato establece un marco de colaboración con la Real Federación Española de Rugby, que se compromete a difundir la imagen institucional de la Junta de Castilla y León en soportes publicitarios, material oficial y otros canales vinculados al evento.

Las finales del Circuito Mundial de Rugby 7 forman parte de una competición internacional de gran alcance, que se desarrolla en distintas sedes de Europa, América, Asia, África y Oceanía, y que reúne a las principales selecciones nacionales tanto en categoría masculina como femenina.

Se prevé que el evento alcance una amplia audiencia a nivel internacional, lo que la Junta considera que contribuirá a maximizar su impacto mediático, con el consiguiente retorno económico, de imagen y reputacional para Castilla y León.

CELEBRACIÓN

El evento tendrá como escenario el Estadio José Zorrilla de Valladolid y atraerá a miles de visitantes entre deportistas, equipos técnicos y aficionados a las diferentes provincias de la Comunidad, lo que generará un impacto directo en sectores como la hostelería, la restauración y el comercio, así como un incremento significativo de las pernoctaciones.

Asimismo, la celebración de este tipo de competiciones conlleva la contratación de diferentes servicios prestados por las empresas de la Comunidad, lo que contribuye a dinamizar la economía del entorno y a favorecer el tejido empresarial.

Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León trata de reforzar su estrategia de promoción del territorio a través de eventos de proyección mundial, impulsando su imagen como destino turístico, cultural y deportivo, y consolidando su posicionamiento como sede de citas internacionales de primer nivel.