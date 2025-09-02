La Junta colabora con la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid con 437.000 euros para seis cursos formativos

Visita de la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, a un curso impartido en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid. - EUROPA PRESS

La Junta de Castilla y León colabora con una aportación económica de 437.400 euros para la realización de seis cursos formativos dentro del programa de formación ocupacional para desempleados promovido por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha visitado uno de estos cursos acompañada por el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Carmanzanza, ya que la Escuela depende de la entidad cameral.

Este es uno de los seis cursos que la Junta de Castilla y León está financiando este año en esta escuela especializada, con una inversión global de 437.400 euros. Estos seis cursos, que suman más de 3.500 horas de formación práctica y teórica, permitirán la cualificación profesional de 80 trabajadores, la mayoría en situación de desempleo.

García ha explicado que en este caso la formación versa sobre materias "tan importantes" como la restauración o la cocina, con un curso específico dirigido a la dirección y la producción en cocina que a los participantes les permite ampliar conocimientos en el ámbito gastronómico, culinario, etcétera. El mismo supone 1.100 horas de formación de carácter específico dirigida a nueve alumnos, aunque dos ya dejaron el curso precisamente por haber sido contratados en el sector.

"Lo que da muestra de lo importante que son estos cursos y la eficacia que tienen estos cursos dentro del ámbito de la hostelería", ah señalado la consejera, quien ha concretado que a esta actividad formativa en concreto la Junta aporta 142.650 euros.

Los participantes en estos cursos reciben una completa formación, con su correspondiente certificado, en las especialidades de servicios de restaurante, operaciones básicas de pisos en alojamientos, dirección y producción en cocina, panadería y bollería, pastelería y confitería. Especialidades con una amplia demanda en el mercado de trabajo, lo que facilita la incorporación de los alumnos al mercado laboral como profesionales cualificados.

FORMACIÓN COMPLETA

El curso que ha visitado la consejera permitirá a los alumnos obtener el certificado de profesionalidad en dirección y producción en cocina, así como la adquisición de conocimientos en áreas como tratamiento de géneros culinarios, elaboración culinaria, cocina creativa y de autor, procesos de repostería, cata de alimentos en hostelería, ofertas gastronómicas, aprovisionamiento en restauración, organización de procesos de cocina, administración en cocina o seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería.

Leticia García ha incidido en la importancia de la colaboración de las cámaras de comercio, en este caso la de Valladolid, por apoyar esta formación y la cualificación de personas tanto desempleadas como ocupadas en la formación en estos ámbitos "tan demandados" como puede ser la hostelería y la restauración.

Por su parte, Víctor Caramanzana ha agradecido el apoyo de la Junta en algo tan "importante" como es la formación y capacitación de las personas, un "arma" para hacer competitivas a las empresas. Además, ha destacado que el sector turístico tiene un peso del 12 por ciento en el PIB regional.

"La mejor forma de que esto no solo se consolide, sino que crezca, es teniendo estas empresas personas cualificadas", ha añadido el presidente de la Cámara de Valladolid, quien ha aclarado que este tipo de cursos no sólo son de especialización para estas personas, de cualificación y formación, sino también cuentan con un alto grado de empleabilidad a su conclusión.

Caramanzana ha apuntado que la Cámara trabaja aproximadamente desde 2012 con la Junta en esta materia y, en los últimos años, se han formado cerca de 1.000 personas, "lo cual también indica la capacidad que tiene la Cámara de Comercio y en concreto la Escuela para formar a este sector" con los cursos que, además de la cocina, ofrecen formación en pastelería, panadería, en sala u hotelería.

Además, ha recalcado que las instalaciones de la Escuela Internacional de Cocina se encuentran entre las cinco o seis mejores que hay en España y eso también es un "activo" para Castilla y León para formar a gente de toda la Comunidad.

LARGA COLABORACIÓN

La colaboración entre la Junta y la Cámara se ha traducido en el periodo 2024/2025 en la formación de más de 140 trabajadores con un presupuesto autonómico de más de 880.000 euros.

La titular de Industria, Comercio y Empleo ha incidido en que la Junta apuesta por la formación como un "pilar básico" de las políticas activas de empleo y ha afirmado que es "indispensable" para mejorar el mercado laboral, la cualificación de las personas y "ahondar, por un lado, en oportunidades de los trabajadores que se encuentren en más cualificados, más preparados para enfrentarse al mercado laboral, pero también desde el punto de vista de las empresas suministrando mano de obra cualificada".

Así, cree que la "alianza" con las cámaras de comercio "está dando respuesta a esas necesidades del mercado laboral en ámbitos tan importantes como la hostelería".

El Servicio Público de Empleo financia durante este ejercicio un centenar de acciones formativas específicas en hostelería y restauración, con la previsión de formar a más 1.600 trabajadores en toda la Comunidad.

Del total de cursos, 75 se desarrollan dentro del programa de formación ocupacional para desempleados (FOD), con 1.125 participantes, que obtendrán la capacitación necesaria y el certificado de profesionalidad correspondiente. Otras 25 acciones están dirigidas a trabajadores ocupados, en las que participan cerca de 400 alumnos, que podrán mejorar sus competencias para adaptarse a nuevas demandas del sector.

Además, dentro de los programas mixtos de formación y empleo que se desarrollan en colaboración con entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, durante la presente edición cuentan con un total de 60 alumnos/trabajadores que se están formando en estas especialidades.