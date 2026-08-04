Junta completa las ayudas por la sequía de la campaña 2022-2023 que llegarán a 22 titulares de explotaciones agrarias

VALLADOLID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental completa el programa extraordinario de apoyo a los agricultores afectados por la sequía de la campaña 2022-2023 con la concesión de 54.357,25 euros en ayudas complementarias a las indemnizaciones abonadas por Agroseguro.

La medida beneficiará a 22 titulares de explotaciones agrarias de la Comunidad cuyas tasaciones e indemnizaciones se determinaron con posterioridad a 2023.

La Junta ya concedió en 2023 más de 37,4 millones de euros en ayudas complementarias a las indemnizaciones por sequía a través de dos órdenes que beneficiaron a más de 12.500 explotaciones agrarias.

Sin embargo, determinados cultivos herbáceos presentaban ciclos productivos que requerían una tasación más tardía de los daños, por lo que sus indemnizaciones no pudieron ser tenidas en cuenta en aquel momento.

Una vez que Agroseguro ha comunicado a la Administración autonómica los datos definitivos de estas indemnizaciones, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental procede ahora a incluir a estos agricultores en el sistema de ayudas complementarias, garantizando así un tratamiento equitativo respecto al resto de beneficiarios que ya percibieron estos apoyos económicos en 2023.

La cuantía de la ayuda se ha calculado siguiendo los mismos criterios aplicados en las convocatorias anteriores y así los agricultores profesionales recibirán un importe equivalente al 25 por ciento de la indemnización reconocida por Agroseguro, mientras que para los agricultores no profesionales la ayuda alcanzará el 12,5 por ciento de dicha indemnización.

Estas ayudas, financiadas con cargo a los presupuestos de la Junta, complementan el sistema estatal de seguros agrarios y refuerzan la protección de las explotaciones frente a situaciones climáticas adversas, favoreciendo además la contratación de pólizas como herramienta esencial de gestión de riesgos en el sector agrario.