La Junta compromete un "diálogo permanente" con el sector agroalimentario para fortalecer las exportaciones

Pino se compromete con Vitartis a "fortalecer" el sector agroalimentario de CyL y sus exportaciones - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, se ha reunido con los representantes de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, un encuentro en el que se ha comprometido a fomentar "proyectos innovadores" que contribuyan a "fortalecer" el sector agroalimentario y sus exportaciones.

En este primer encuentro, el consejero ha trasladado a esta asociación su voluntad de mantener un "diálogo permanente" con la industria agroalimentaria y estar a su lado porque Castilla y León "necesita población" y este sector es "fundamental para dar un valor añadido" a las producciones de agricultores y ganaderos, según ha expresado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, Pino ha señalado la importancia de atraer talento al sector y apoyar la creación de "nuevas figuras de calidad agroalimentaria" y la promoción de los productos de la Comunidad, así como la necesidad de estimular las exportaciones en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación y el ICEX, y "agilizar los trámites ambientales" de proyectos industriales e inversiones que se quieran ejecutar en Castilla y León. En esta línea, se ha comprometido a reducir la burocracia que "lastra" la actividad y el desarrollo de la Comunidad.

El consejero ha animado a Vitartis a "fortalecer al sector primario" mediante la mejoría de su relación con los agricultores y ganaderos para conseguir que Castilla y León sea "la despensa y el granero de Europa".

Además, Pino ha trasladado su compromiso de elaborar un calendario de ayudas para que la industria agroalimentaria y el sector tenga un conocimiento "claro y con antelación suficiente" de las ayudas y subvenciones que se impulsan desde la Consejería.

Por su parte, Vitartis le ha trasladado, como inquietudes del sector, la necesidad de reducir "el exceso de burocracia", tomar medidas para la simplificación de los trámites administrativos, no perder el foco en mantener "la soberanía alimentaria" y potenciar progresivamente el sector agroalimentario para que sea el motor de la actividad industrial de Castilla y León.

Desde Vitartis también han solicitado el apoyo para que, desde la Consejería, se traslade a las instancias oportunas la necesidad de incrementar la potencia eléctrica que limita la ampliación de las instalaciones ya existentes.

Esta asociación ha manifestado su preocupación por conseguir retener talento y ser capaces de asentar población, en especial de los jóvenes del sector, y el consejero se ha comprometido a trabajar para que el sector productor vaya de la mano de la industria agroalimentaria, a través de la adaptación de las producciones a las necesidades de los consumidores y la búsqueda de nuevos mercados con el objetivo de "frenar la despoblación en el medio rural"