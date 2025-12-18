La Junta compromete más de nueve millones en actuaciones para zonas afectadas por los incendios forestales

Archivo - Paisaje en Las Médulas, a 2 de octubre de 2025, en El Bierzo, León, Castilla y León (España). El incendio de Las Médulas en agosto de 2025 ha sido uno de los más devastadores en la historia reciente de este paraje natural y Patrimonio de la Huma - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrado este jueves, ha comprometido más de nueve millones en actuaciones para las zonas afectadas por los incendios forestales del verano que contemplan, entre otras medidas, una concesión de una subvención a la Fundación Las Médulas, Paisaje y Patrimonio para financiar el desarrollo del proyecto expositivo y dotación de equipamiento del Aula Arqueológica.

En concreto, tras los daños ocasionados por el incendio del pasado verano, la Administración autonómica ya ha iniciado las labores de derribo y desescombro que culminarán en la construcción de un nuevo edificio para el Aula Arqueológica al que se destinan 1,7 millones de euros.

A ello se suma esta subvención de medio millón que ahora se aprueba para la Fundación Las Médulas que tiene previsto acometer una serie de actuaciones dirigidas a dotar al Aula Arqueológica del equipamiento necesario y adecuar su proyecto expositivo para garantizar la continuidad de la prestación del servicio, así como diseñar y coordinar el conjunto de labores de restauración necesarias para cumplir con las exigencias de la Unesco.

El proyecto contempla la dotación completa del nuevo Aula Arqueológica, que será el centro de interpretación del enclave, mediante la instalación de contenidos expositivos, mobiliario, señalética, sistemas de conectividad y equipamiento telemático.

Esta actuación se complementará con la elaboración de informes técnicos para evaluar el estado de conservación del sitio y determinar los daños ocasionados por el incendio en los elementos arqueológicos, así como con la redacción de un protocolo de actuación que permita priorizar intervenciones urgentes en los recursos más afectados.

En este sentido, cabe recordar que la Junta ya ha recuperado para la visita pública el Mirador de Orellán, tras llevar a cabo las intervenciones necesarias para la recuperación total de este emblemático enclave.

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la concesión directa de 805 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios, seis días después de que se abriera el plazo de solicitud.

Esta medida, a la que se han destinado ya 3.553.550 euros para un total de 7.107 familias, está recogida en el Acuerdo 34/2025, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

INFRAESTRUCTURAS DE TURISMO

Asimismo, la Junta ha autorizado este jueves una aportación dineraria por importe total de 4.487.000 euros con el objetivo de financiar la elaboración y ejecución de un Plan específico que permita, por un lado, garantizar la alimentación de las especies amenazadas y cinegéticas en las Reservas Regionales de Caza afectadas por los incendios, y, por otro, acometer la mejora de las infraestructuras vinculadas al turismo de naturaleza en las áreas naturales de interés dañadas.

Esta actuación se enmarca en el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, entre las que se incluyen medidas urgentes para garantizar la alimentación de las especies amenazadas y cinegéticas en reservas, así como la elaboración y ejecución de planes específicos para la mejora de infraestructuras asociadas al turismo de naturaleza.

La Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, entidad sin ánimo de lucro integrada en el sector público de la Comunidad y cuyos presupuestos se incorporan a los Presupuestos Generales de Castilla y León, cuenta con la capacidad técnica y la experiencia necesarias para llevar a cabo estas actuaciones como medio propio y servicio técnico de la Administración General de la Comunidad, de conformidad con lo previsto en sus Estatutos.

RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

En la misma línea, el Ejecutivo autonómico ha autorizado una aportación dineraria por importe total de 3.864.000 euros y su anticipo del 100 por ciento, informado favorablemente por la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística.

El objeto de esta aportación es financiar tanto la reconstrucción de las viviendas e inmuebles afectados por los incendios en la localidad de Lusio --perteneciente al municipio de Oencia, en la comarca del Bierzo--, como la completa reposición de sus infraestructuras urbanas esenciales, con el fin de restablecer las condiciones de habitabilidad, seguridad y funcionalidad del núcleo de población.

Estas actuaciones se enmarcan en el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se programaron diversas actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, y que autoriza expresamente que dichas actuaciones sean ejecutadas, entre otros medios propios, por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León.

El núcleo de población de Lusio resultó especialmente afectado por los incendios, quedando inhabitables más de 45 construcciones, así como comprometida la seguridad y funcionalidad de los viarios y demás infraestructuras urbanas esenciales. La inversión total estimada para la reconstrucción de la localidad asciende a 6.800.000 euros.

Ante esta situación, la Administración autonómica ve necesaria una actuación inmediata que permita completar las labores de desescombro y consolidación ya ejecutadas o en ejecución, y acometer los trabajos de reconstrucción de las viviendas, inmuebles e infraestructuras dañadas.

AUTÓNOMOS Y PYMES

De igual forma, el Consejo de Gobierno ha aprobado el pago del 16 bloque de ayudas que suman 22 nuevas solicitudes por valor de 121.000 euros destinados a autónomos y pymes cuya actividad se vio interrumpida en los municipios afectados y evacuados por el fuego.

Con la aprobación de este 16 bloque de ayudas se alcanza, hasta la fecha, un total de 586 solicitudes de autónomos y pymes por valor de 3.223.000 euros, tras la aprobación en Consejo de Gobierno de los 15 expedientes precedentes de 564 ayudas de 5.500 euros por beneficiario por un total de 3.102.000 euros

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona.

El Consejo de Gobierno también ha autorizado un acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se concede un total de 1.053.350 euros en subvenciones directas a 32 personas damnificadas por los incendios forestales registrados durante el verano de 2025 en municipios de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

Estas ayudas están destinadas a financiar la reparación de los daños sufridos en edificaciones complementarias vinculadas a viviendas, como consecuencia directa de los incendios forestales, con el objetivo de restablecer las condiciones de habitabilidad, recuperar el patrimonio arquitectónico afectado y contribuir al mantenimiento de la población y de la actividad socioeconómica en las zonas damnificadas.

También se han autorizado subvenciones por un importe total de 34.726 euros con cargo a distintas aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad. Estas ayudas tienen como finalidad compensar los gastos derivados del pago de las tasas correspondientes a las matrículas para el ejercicio de la caza en la temporada 2025-2026.