La Junta convoca 19 pruebas de certificación de competencias digitales en agosto a través de TuCertiCyL

Alumnos en un curso anterior de CyL Digital - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha programado para el mes de agosto un total de 19 pruebas de evaluación del sistema TuCertiCyL para acreditar oficialmente competencias digitales, una iniciativa que se completa con otros 19 cursos presenciales gratuitos y las últimas actividades de las Olimpiadas CyL Digital, dirigidas a niños y jóvenes de entre 7 y 16 años.

Según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, las pruebas de TuCertiCyL, el sistema de certificación de competencias digitales de Castilla y León cofinanciado con fondos europeos FEDER, permitirán a los participantes obtener una acreditación oficial de sus conocimientos para mejorar sus "oportunidades de empleabilidad y desarrollo profesional".

Las pruebas se celebrarán en los Espacios CyL Digital de Ávila, los días 4 y 5 de agosto; de Burgos, 3 y 4 de agosto; de León, 10 y 11 de agosto; de Palencia, 5 y 6 de agosto; de Salamanca, 3, 5 y 31 de agosto; de Segovia, 18 y 19 de agosto; de Soria, 18 y 20 de agosto, y de Valladolid, 18 y 19 de agosto, además de dos convocatorias en modalidad 'online', previstas para los días 26 y 28 de agosto.

Por otro lado, la programación incluye también 19 actividades formativas presenciales en diferentes temáticas sobre competencias digitales, con un enfoque "práctico y accesible", de carácter gratuito, entre los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia, o en centros asociados en el medio rural.

Los cursos abarcan contenidos básicos, como el manejo del ordenador, el uso del correo electrónico o el aprendizaje del sistema iPhone, así como materias más avanzadas relacionadas con la ofimática, la inteligencia artificial o el diseño en impresión 3D. Toda la información sobre estas actividades puede consultarse en la página web de CyL Digital.

A su vez, se celebrarán las últimas actividades de las Olimpiadas CyL Digital, una iniciativa educativa gratuita dirigida a niños y jóvenes de entre 7 y 16 años, y que combina el aprendizaje tecnológico con la actividad física y el trabajo en equipo.

Estas Olimpiadas van a celebrarse en Crespos (Ávila) los días 3 y 4 de agosto; Aldeatejada (Salamanca) los días 5 y 6 de agosto, y Carrizo de la Ribera (León) los días 6 y 7 de agosto.

Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse de forma gratuita a través del número de atención ciudadana 900 909 752 o mediante la web www.cyldigital.es.