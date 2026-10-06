La Junta convoca 32 plazas para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica hoy la Orden por la que se convoca el procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito territorial de Castilla y León.

La convocatoria contempla un total de 32 plazas, de las que 28 corresponden al turno libre y cuatro están reservadas para personas con discapacidad.

Podrán participar los funcionarios de los cuerpos docentes que cuenten con ocho años de experiencia como funcionarios de carrera y cumplan los requisitos de titulación establecidos en la convocatoria, según recongen la bases.

El procedimiento selectivo consta de una fase de oposición, una fase de concurso y, posteriormente, una fase de prácticas.

Las solicitudes podrán presentarse del 20 de octubre al 19 de noviembre de 2026, y las distintas pruebas del proceso selectivo se realizarán en León.

En anteriores convocatorias, el proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación se desarrolló en Zamora en 2019, Ávila en 2016 y Soria en 2010.