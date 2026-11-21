La Junta convoca 873 plazas de personal laboral fijo en 18 procesos selectivos - JCYL

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia de la Junta ha publicado las convocatorias de 18 procesos selectivos para el ingreso como personal laboral fijo de la Administración autonómica, con un total de 873 plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2023, 2024 y 2025.

Estas incorporaciones permitirán rejuvenecer el personal de la Junta para garantizar el relevo generacional, según ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Todas las plazas son de nuevo ingreso y los procesos selectivos se desarrollarán mediante el sistema de concurso-oposición, que consta de una fase de valoración de méritos y otra de examen.

Del total de plazas, 753 corresponden al turno general y 120 están reservadas a personas con discapacidad.

Entre las categorías profesionales con mayor número de plazas destacan las 395 de Personal de Servicios, cuyos profesionales realizan distintas tareas de apoyo y funcionamiento cotidiano en los centros e instalaciones de la Administración autonómica.

A ellas se suman las 199 plazas de Técnico de Atención Directa, una categoría que desempeña su labor en la atención y el acompañamiento a personas que necesitan cuidados y apoyo en su vida diaria, especialmente en los centros asistenciales.

También se convocan 70 plazas de Vigilante de Incendios y 40 de Peón de Montes y Extinción.

Ambos perfiles desarrollan funciones relacionadas con la protección del medio natural: los primeros se ocupan de la vigilancia y detección de incendios forestales, mientras que los segundos participan en trabajos forestales y labores de prevención y apoyo a la extinción.

Por su parte, las 50 plazas de Personal Subalterno corresponden a profesionales que desempeñan tareas de información, atención y apoyo en las dependencias administrativas, facilitando la atención presencial y el funcionamiento ordinario de las distintas instalaciones.

Junto a estas categorías, se convocan plazas para otros perfiles profesionales, como atención social, educación, mantenimiento, informática, cocina, carreteras, comunicación y servicios agropecuarios.