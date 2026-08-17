La Junta convoca una nueva edición de los Proyectos de Investigación Educativa

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha convocado una nueva edición de los Proyectos de Investigación Educativa, una iniciativa destinada a impulsar la innovación, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en los centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León.

Con esta convocatoria, en la que se seleccionará un máximo de ocho iniciativas, la Junta trata de reforzar su apuesta por una educación basada en la evidencia, la mejora continua y el desarrollo profesional del profesorado.

La consejera de Educación, María Pardo, ha destacado que Castilla y León mantiene uno de los sistemas educativos con mejores resultados de España y Europa porque "no deja de innovar" y ha subrayado que el objetivo de esta convocatoria es transformar la investigación en una herramienta útil para mejorar la práctica docente y seguir elevando la calidad educativa.

La convocatoria está dirigida a equipos de docentes y de inspección educativa que presten servicio en centros no universitarios sostenidos con fondos públicos o en servicios educativos de la Comunidad. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 28 de septiembre.

ÚTIL PARA LAS AULAS

La Consejería seleccionará un máximo de ocho proyectos, que se desarrollarán durante los cursos 2026-2027 y 2027-2028, con el objetivo de generar conocimiento aplicable directamente a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Las propuestas deberán centrarse en la innovación metodológica, la mejora del aprendizaje basada en evidencias, el desarrollo profesional docente, la evaluación del impacto de las actuaciones educativas, la transferencia de resultados y la creación de comunidades profesionales de aprendizaje.

Uno de los ejes de la convocatoria será la colaboración entre los centros educativos y las universidades, con lo que se trata de favorecer que el conocimiento científico y la experiencia del profesorado se integren para dar respuesta a los retos del sistema educativo.

La selección se realizará mediante una comisión de valoración específica que aplicará criterios objetivos relacionados con la calidad científica, la viabilidad de las propuestas, la capacidad de los equipos y el impacto esperado de los proyectos.