La Junta convoca las pruebas para la obtención de carnés profesionales de seguridad industrial del 2026

VALLADOLID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha convocado las pruebas para la obtención de los carnés profesionales que habilitan para el ejercicio de actividades en el ámbito de la seguridad industrial.

Estas convocatorias se realizan anualmente para dar cumplimiento a los reglamentos de seguridad vigentes, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Los carnés profesionales o certificados de cualificación individual son los documentos que habilitan a un profesional para ejercer legalmente actividades específicas reguladas por los reglamentos de seguridad industrial.

Estos títulos certifican que el titular del carné posee la competencia técnica necesaria para realizar instalaciones, mantenimientos o reparaciones en áreas que conllevan riesgos de seguridad industrial.

Para conseguir estas habilitaciones, los interesados deben superar las pruebas de aptitud o exámenes convocados por la administración, además de cumplir con requisitos previos, como poseer determinadas titulaciones o haber superado cursos de formación específicos cuando así lo exija el reglamento correspondiente.

Las pruebas de aptitud tendrán lugar el día 23 de mayo de forma simultánea en todas las provincias de la Comunidad, en los lugares que determine y anuncie previamente cada tribunal provincial.

Las especialidades convocadas incluyen los carnés para instaladores de gas (categorías A, B y C), instaladores de productos petrolíferos líquidos (categorías I y II), instaladores de instalaciones térmicas en edificios, operadores industriales de calderas, instaladores de agua.

PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

El plazo para la presentación de instancias finalizará el 5 de mayo (inclusive) con la posibilidad de presentarse a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León www.tramitacastillayleon.jcyl.es ,

También se puede solicitar de forma presencial en cualquiera de los registros previstos por la normativa vigente para utilizar el modelo normalizado disponible en la sede electrónica, además los interesados deberán presentar una solicitud por cada habilitación que deseen obtener.

Junto a la solicitud, se deberá adjuntar el justificante de pago de la tasa correspondiente y, en su caso, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos indicados en cada reglamento como titulaciones o certificados de cursos reglamentarios.