La Junta se coordina con el sector avícola para contener la enfermedad de Newcastle y acelerar medidas de apoyo

Reunión del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política, Joaquín Antonio Pino, y veterinarios con representantes del sector avícola en Ataquines (Valladolid). - JCYL

ATAQUINES (VALLADOLID), 24 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha mantenido una reunión con el sector avícola con el fin de coordinar la respuesta frente a la enfermedad de Newcastle y reforzar las medidas dirigidas a contener su propagación, minimizar el impacto sobre las explotaciones y garantizar la recuperación de la actividad cuanto antes.

Con este objetivo, el consejero del ramo, Joaquín Antonio Pino, junto con el jefe de Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Valladolid, Óscar Sayagués, y veterinarios oficiales de la Junta de Castilla y León han mantenido en Ataquines (Valladolid) un encuentro de trabajo con un grupo de avicultores para informarles de primera mano de las actuaciones que está desarrollando la Junta, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, y escuchar sus inquietudes y propuestas.

Durante la reunión, el consejero ha trasladado su preocupación por el incremento del número de focos detectados y ha insistido en que el momento actual exige extremar al máximo las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones.

En este sentido, ha explicado que la Junta está reforzando todos los controles para revisar los puntos críticos, tanto en la bioseguridad estructural de las instalaciones como, especialmente, en la bioseguridad operacional, vinculada al factor humano.

Joaquín Antonio Pino ha señalado que las instalaciones avícolas de Castilla y León cuentan con un buen nivel de bioseguridad, aunque la situación actual evidencia la necesidad de dar un paso más para perfeccionar las condiciones y los protocolos existentes, especialmente de cara a los procesos de repoblación de las explotaciones una vez superada la enfermedad.

El consejero ha destacado que la Junta está actuando "desde el primer minuto" con la máxima transparencia y coordinación con el sector y junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para realizar un seguimiento a diario de la evolución de la enfermedad y adoptar las decisiones necesarias con la mayor rapidez.

En este sentido, ha informado que el proceso de despoblamiento de las explotaciones afectadas se está ejecutando a buen ritmo. Los datos reflejan la cada vez mayor capacidad de respuesta de los servicios veterinarios y de todos los profesionales implicados, aunque ha insistido ahora en que el principal esfuerzo debe centrarse en fortalecer las medidas preventivas en las explotaciones para evitar nuevos contagios.

VACUNACIÓN Y PLANES DE CONTINGENCIA

Durante el encuentro, Joaquín Antonio Pino ha insistido en la vacunación como una herramienta esencial para proteger las explotaciones frente a la enfermedad de Newcastle y ha instado a los avicultores a aplicar correctamente los programas vacunales, lo que es una de las cuestiones esenciales para autorizar la repoblación de las naves.

Asimismo, considera especialmente recomendable que todas las explotaciones dispongan de planes de contingencia específicos que permitan actuar con rapidez y eficacia ante cualquier sospecha o confirmación de la enfermedad.

Respecto al suministro de vacunas, el consejero ha trasladado al sector que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental mantiene una estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para facilitar la llegada de las dosis necesarias en el menor plazo posible, comprometiéndose a su simplificación máxima.

Durante la reunión también se han repasado los protocolos establecidos para la comunicación de posibles positivos, las actuaciones que deben llevarse a cabo desde el momento en que se detecta un foco y los procedimientos habilitados por la Junta para que los titulares de las explotaciones puedan tramitar las ayudas y compensaciones previstas, comprometiéndose el consejero a su revisión y simplificación máxima.

El consejero ha trasladado un mensaje de confianza al sector y ha reiterado el compromiso de la Junta de seguir destinando todos los recursos necesarios para controlar la enfermedad, apoyar económicamente a las explotaciones afectadas y recuperar cuanto antes la normalidad productiva.

Al mismo tiempo, ha apelado a la corresponsabilidad de todos los profesionales del sector, subrayando que la Administración va a cumplir con todas sus obligaciones, pero que el éxito de la estrategia depende también del compromiso de las integradoras con el cumplimiento estricto de las medidas de prevención y bioseguridad, y de la revisión de sus rutinas y propios protocolos de autocontrol.