La Junta de CyL concede más de 2.300 becas de estudios postobligatorios por 772.800 euros

Estudiante universitario - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES

VALLADOLID 14 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Consejería de Educación ha resuelto la convocatoria de ayudas para estudios postobligatorios relativos al presente curso 2025-2026, por la que la Junta de Castilla y León ha concedido un total de 2.308 becas para 1.851 estudiantes de la Comunidad. La dotación presupuestaria ha alcanzado los 772.800 euros, un importe que ha permitido beneficiar a todos los solicitantes que han cumplido los requisitos normativos.

La resolución de esta convocatoria se hará pública en los próximos días en el Portal de Educación y en las direcciones provinciales. Con estas ayudas, el Ejecutivo autonómico atiende a los alumnos de Bachillerato, Formación Profesional (FP) -incluidos los cursos de especialización- y enseñanzas de Régimen Especial que no han podido acceder a la beca del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para dichos estudios.

Para ampliar el alcance de las ayudas y llegar a un mayor número de estudiantes, la Administración regional ha incorporado mejoras en la convocatoria, entre las que destaca la ampliación de las enseñanzas que dan acceso a las becas, incluyendo estudios que quedan fuera de la cobertura de las ayudas estatales.

Asimismo, el programa ha mantenido la modalidad de ayuda fija vinculada a la excelencia académica para premiar el rendimiento de los alumnos. Esta línea se suma a las dos tradicionales: la ayuda variable, que se determina según el nivel de renta familiar, y la ayuda fija, que está asociada a la residencia del estudiante. Debido a la compatibilidad de las modalidades, muchos de los beneficiarios han recibido dos o más ayudas.

Por niveles educativos, los beneficiarios de Bachillerato han supuesto el 45,6 por ciento del total de las concesiones. Por su parte, los alumnos de Formación Profesional han representado el 37,1 por ciento; los becados de Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música-Danza han alcanzado el 16 por ciento; y los de Artes Plásticas y Diseño han concentrado el 1 por ciento. Finalmente, las Enseñanzas Deportivas han supuesto un 0,2 por ciento de las ayudas y los estudios de Idiomas han cerrado el reparto con el 0,1 por ciento restante.