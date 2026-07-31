La Junta da por controlado el incendio de Berrocal (Salamanca) tras calcinar unas 84 hectáreas

BERROCAL DE HUEBRA (SALAMANCA), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha dado por controlado el incendio que se declaró el martes en Berrocal de Huebra (Salamanca) por una negligencia tras haber afectado a unas 84 hectáreas de pasto, según datos de la web Inforcyl de la Junta de Castilla y León.

El incendio se originó a las 13.29 horas del martes, 28 de julio, se elevó a gravedad 1 a las 13.36 horas por la posibilidad de provocar leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras y se dio por estabilizado y bajó a índice de gravedad 0 a las 16.30 horas al desaparecer las causas que motivaron la declaración.

No obstante, el incendio volvió a situarse en IGR-0 tras quedar estabilizado en la tarde de este miércoles.

El Ejecutivo autonómico ya informó en la tarde del miércoles de que el incendio había sido estabilizado tras volver a índice de gravedad potencial (IGR) 1 al requerir medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal, según la información de Medio Ambiente recogida por Europa Press.

En la mañana de este jueves la Junta añadió que declaraba el índice de gravedad 0 al considerarse que ya habían desaparecido las causas para declarar el IGR-1.

Sin embargo, a las 16.21 horas del miércoles, 29 de julio, volvió a elevarse a índice 1 al requerir medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal.

El dispositivo de extinción llegó a estar formado por hasta 33 medios aéreos y terrestres, pero en la mañana de este jueves ya sólo se encuentra en la zona una máquina bulldozer.

La Junta aporta ya un dato de perimetración provisional que sitúa en 84 las hectáreas afectadas, todas ellas de pasto.